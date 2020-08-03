السيول تغرق اليمن.. وانهيار سد مائي شمال البلاد

انهار سد مائي بمحافظة عمران، شمال اليمن، الاثنين، جراء الأمطار الغزيرة والسيول الجارفة التي تجتاح البلاد للأسبوع الثالث على التوالي.

كما تداول ناشطون صورا وفيديوهات توضح انفجار سد الرونة بمديرية ثلا جنوب محافظة عمران، وبدء تدفق السيول منه باتجاه مدينتي عمران وشبام كوكبان التاريخية، مؤكدين أن السيول تتدفق بكثافة باتجاه مدينتي عمران وشبام كوكبان مخلفة أضراراً كبيرة في منازل المواطنين وممتلكاتهم.

يأتي ذلك مع إطلاق تحذيرات للمواطنين عبر مكبرات الصوت في منطقة حبابة من أجل الابتعاد من مجرى السيول المتدفقة من السد، ودعوة ملاك المنازل الواقعة في مجراه بإخلائها فوراً.

وتسببت السيول المتدفقة من انفجار سد الرونة بقطع طريق المحويت صنعاء ولا تزال حتى اللحظة تتدفق بشكل مخيف.

إلى ذلك أدت إلى جرف مزارع وممتلكات المواطنين القريبة من السد نتيجة استمرار تدفق السيول وسط مخاوف من توسع دائرة تدفقها نحو المدن والمناطق القريبة من سد الرونة.

وحذرت السلطات المحلية المواطنين من الاقتراب أو التواجد في مجاري السيول بعد انهيار سد الرونة المائي بمنطقة حبابة بمديرية ثلا. وحتى اللحظة لم يتم تسجيل أية خسائر بشرية.

وتشهد عدد من المناطق اليمنية منذ أيام هطول أمطار غزيرة تسببت بوفاة عدد من المواطنين بالإضافة إلى انهيار بعض المنازل وجرف عدد من السيارات وإلحاق أضرار مادية كبيرة بالممتلكات.

من جهتها، دعت الحكومة اليمنية الشرعية، الاثنين، المنظمات الأممية لإرسال الفرق الإغاثية والانسانية إلى المحافظات المتضررة من السيول، وتقديم المساعدات الإغاثية الطارئة للمتضررين.

وطلب وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة، عبدالرقيب فتح، من منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن بتوجيه المنظمات الأممية لإرسال الفرق الإغاثية والإنسانية إلى المحافظات المتضررة، وتقديم المساعدات الإغاثية الطارئة للمتضررين، ومساندة جهود السلطات المحلية في مواجهة تداعيات وآثار الأمطار والسيول.