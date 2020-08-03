شاهد.. الحوثي تقتحم منزل مواطن وتطلق النار على النساء

تواصل ميليشيات الحوثي جرائمها في حق المواطنين اليمنيين، حيث اقتحم عناصرها منزل أحد المواطنين بقرية المساجد في منطقة بني مطر غرب العاصمة صنعاء ونهبوا محتوياته.

وقال مصدر قبلي لـ"العربية"، إن مشرف المليشيات في بني مطر ابويوسف استقدم عشرات من المسلحين واقتحموا المنزل بالقوة وأطلقوا النار على النساء داخله.

موضوع يهمك مازالت ميليشيا الحوثي الانقلابية مستمرة في جرائمها بحق اليمنيين، فقد أفادت مصادر محلية الاثنين، بمقتل مواطن يمني ونجليه،... فيديو مؤلم.. لغم حوثي يقتل مواطناً مع نجليه بالحديدة اليمن

وأضاف الشهود أن مشرف المليشيات يقود عصابة من قطاع الطرق والقتلة والمجرمين وينصبون نقاطا على الطريق الرئيس الرابط بين الحديدة والعاصمة صنعاء لابتزاز المسافرين، كمل يقومون بنهب أراضي أبناء المنطقة ومنازلهم والتهجم وإذكاء المشاكل والخلافات بينهم لتطويعهم.

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هدم منازل وتشريد السكان

وفي يوليو الماضي، أقدمت ميليشيات الحوثي على هدم أربعة منازل وتشريد ساكنيها بمنطقة الزيلعي بمديرية دمنة خدير في محافظة تعز.

وبحسب شهود عيان، فإن المدعو وليد علي الثلايا، ومعه مسلحون، داهموا المكان وهدموا المنازل دون أي مبرر. وأضافوا أن المسلحين أخرجوا النساء والأطفال بالقوة من البيوت ثم باشروا بالهدم.

هذا وناشد الأهالي المنظمات الحقوقية والمعنية بحقوق الإنسان التضامن معهم وإيصال أصواتهم للجهات المعنية لمحاسبة المجرمين على جريمتهم وتعويضهم ماديا ومعنويا جراء هذا الاعتداء السافر.