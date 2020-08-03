فيديو مؤلم.. لغم حوثي يقتل مواطناً مع نجليه بالحديدة

مازالت ميليشيا الحوثي الانقلابية مستمرة في جرائمها بحق اليمنيين، فقد أفادت مصادر محلية الاثنين، بمقتل مواطن يمني ونجليه، في انفجار لغم زرعته الميليشيا في قرية قضبة بمديرية الدريهمي، محافظة الحديدة، غربي البلاد.

موضوع يهمك في قرية المجيليس بمديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة، غرب اليمن، كان علي يوسف يعيش مع أطفاله السبعة، في بيت متواضع يفتقر... شاهد.. خرج باحثاً عن لقمة عيش أطفاله فأفقده لغم حوثي حياته اليمن

وأكدت المصادر وفاة أحمد علي الأهدل ونجليه عبده البالغ من العمر 12 عاما، ويعقوب 10 أعوام في انفجار اللغم، كاشفة أن القتلى يعودون لقرية الجريبة، وأنهم كانوا في طريقهم إلى أحد المستشفيات للعلاج، قبل انفجار اللغم الحوثي الذي أودى بحياتهم.

سجل حافل بالجرائم البشعة

فيما تضاف هذه الجريمة البشعة إلى سجل ميليشيات الحوثي الحافل بالجرائم، حيث تحدثت تقارير حقوقية عن أن عدد ضحايا الألغام الحوثية في اليمن تجاوز 10 آلاف قتيل.

ويمثل الأطفال والنساء الغالبية الكبرى من الضحايا، إضافة إلى المسنين وأصحاب المهن والحرف مثل الصيادين والمزارعين.

أكثر من مليوني لغم!

واقتصر استخدام الألغام على ميليشيا الحوثي بشكل حصري، إذ تشير التقارير إلى أن هناك أكثر من 2 مليون لغم أرضي زرعه الحوثيون في أكثر من 15 محافظة يمنية، بجميع الأنواع: مضاد للمركبات والأفراد والألغام البحرية، معظمها ألغام محلية الصنع أو مستوردة وتم تطويرها محليًا، لتنفجر مع أقل وزن.

وغدت الألغام الأرضية أحد أبرز أسلحة الحوثيين التي تستهدف الأبرياء في الجبال والوديان والسهول وفي الأحياء السكنية، فلا ينسحب الحوثيون من منطقة إلا بعد أن تكون منكوبة بمئات الألغام المزروعة، وهو ما يتسبب بسقوط آلاف الضحايا بين قتلى ومعاقين، خصوصاً وأنه يتم زرع هذه الألغام بدون خرائط الأمر الذي يجعل نزعها أو الوصول إليها صعبا للغاية.