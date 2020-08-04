اليمن.. وفاة 17 شخصاً بينهم 8 أطفال بسيول في مأرب

كشفت إحصائية رسمية، الاثنين، عن تسجيل 17 حالة وفاة و4 حالات إصابة جراء هطول الأمطار وتدفق السيول في محافظة مأرب، شمال شرقي اليمن.

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وقالت الإحصائية الصادرة عن مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب، إن "إحصائية غرفة العمليات بمستشفيات المحافظة سجلت وصول 21 حالة منها 17حالة وفاة و4 حالات إصابة نتيجة الأمطار والسيول التي تشهدها المدينة".

وأوضحت أن "16 حالة توفيت غرقاً فيما توفيت حالة واحدة نتيجة صاعقة رعدية".

وأشارت إلى أن "حالات الوفاة الـ 17 منها 8 أطفال توفوا غرقاً فيما 9 حالات كبار سن، وجميعها وصلت للمستشفيات متوفية، فيما الحالات المصابة تتلقى العناية الطبية".

وذكرت أن حالات الإصابة الأربع بينهم امرأتان إصاباتهما بالغة، نتيجة جرف السيول أو انهيار جدار المنزل بسب الأمطار، وأخرى كانت إصابتها نتيجة صاعقة رعدية".

ولفتت إلى أن جميع الحالات كانت من مديريات "صرواح والجوبة وحريب والوادي وريف مدينة مأرب".

ويشهد عدد من المحافظات اليمنية منذ أيام أمطارا وسيولا غزيرة، أدت لأضرار كبيرة في المخيمات والمنازل والطرق الرئيسية والمزارع، فيما تستمر تحذيرات خبراء الأرصاد من هطول الأمطار.

ووجه رئيس الحكومة اليمنية، معين عبدالملك، مساء الاثنين، بتنفيذ حلول عاجلة للمخاطر المحتملة جراء استمرار تدفق السيول الخارجة من سد مأرب، وتكثيف الجهود لإغاثة المتضررين جراء استمرار تدفق السيول في محافظة مأرب.

يأتي ذلك في ظل تزايد المخاوف حول احتمالية انهيار سد مأرب التاريخي، جراء السيول الجارفة التي لم يشهدها اليمن منذ عقود طويلة، حيث تصاعدت كمية المياه التي استقبلها خلال الأيام الماضية حتى زادت عن المستوى الطبيعي لأول مرة منذ إعادة بنائه عام 1986م.