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الحوثي يحتجز 80 مدنياً في الحديدة لاستخدامهم دروعاً بشرية

المصدر: دبي - العربية.نت
عناصر من الحوثي
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تحتجز ميليشيات الحوثي نحو 80 مدنياً بينهم مسنون في مديرية الدريهمي جنوب محافظة الحديدة، لاستخدامهم دروعاً بشرية في منازلهم التي حولتها الميليشيات ثكنات عسكرية وحفرت فيها خنادق.

وقال المركز الإعلامي لألوية العمالقة إن الميليشيات تحتجز الأهالي بما فيهم كبار السن داخل منازلهم وتمنعهم من النزوح إلى منطقة آمنة بعيدة عن المواجهات.

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وكشف المركز أن رجلاً قتل مع اثنين من أطفاله أحدهما يبلغ من العمر 12 عاماً والآخر 10 أعوام، إثر انفجار لغم كانت زرعته الميليشيات في الدريهمي.

وطالب النازحون من مدينة الدريهمي منظمات حقوق الإنسان والأمم المتحدة بالتدخل والضغط على ميليشيات الحوثي لتسمح للمحتجزين من أهاليهم بالنزوح ومغادرة المنازل التي تقع في خطوط المواجهات وتحت سيطرة الميليشيات.

كلمات دالّة

#الحوثي, #الحديدة, #اليمن

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