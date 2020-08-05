مقتل وإصابة 44 مدنياً بالحديدة بنيران الحوثيين في شهرين

أعلنت القوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني، مقتل وإصابة 44 مدنياً بينهم نساء وأطفال، على يد ميليشيات الحوثي الانقلابية، خلال الشهرين الماضيين، في محافظة الحديدة، ضمن خروقاتها المتكررة للهدنة الأممية.

وأفاد الإعلام العسكري للقوات المشتركة في بيان "أن 44 مدنياً بينهم 17 طفلاً وامرأة قتلوا وأصيبوا، خلال شهري يونيو/ حزيران، ويوليو/ تموز، من العام الجاري بوسائل قتل حوثية مختلفة".

موضوع يهمك أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، تأييد شراء تطبيق "تيك توك" من قبل شركة أميركية آمنة.وكان ترمب قد أمهل تيك توك مهلة... ترمب: نؤيد شراء "تيك توك" من قبل شركة أميركية آمنة شركات

وأضاف: "توزعت حوادث القتل بين العبوات الناسفة والألغام والصواريخ الحرارية وأعمال القنص في مديريتي التحيتا وحيس جنوبي الحديدة".

وذكر أن أعمال القتل والاستهداف بالصواريخ الحرارية دفعت سكان بعض القرى إلى النزوح وترك منازلهم، خاصة سكان قرى "بني الجناني الجروبة" بمديرية التحيتا.

وأشار البيان إلى الممارسات الإجرامية التي تقوم بها ميليشيات الحوثي ضد أهالي الحديدة منذ انطلاق الهدنة الأممية (ديسمبر 2018م)، وقال إن الأهالي في الحديدة أصبحوا "بين مطرقة الجرائم الحوثية وسندان تواطؤ الأمم المتحدة الراعية للهدنة الأممية التي ولدت معاقة".