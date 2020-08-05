اليمن يستنجد باليونسكو لحماية مواقع التراث العالمي من الأمطار

دعا اليمن منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (يونسكو)، الأربعاء، إلى سرعة حماية مواقع التراث العالمي في البلاد، لمواجهة الآثار الناجمة عن السيول والأمطار التي أدت إلى تأثر العديد من المواقع التاريخية، وخاصة المسجلة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي.

جاء ذلك في رسالة وجهها مندوب اليمن الدائم لدى منظمة اليونسكو، محمد جميح، إلى مديرة عام المنظمة، أودوراي أوزولاي.

وجاء في الرسالة: "إن الامطار الغزيرة والفيضانات التي شهدها اليمن أدت إلى دمار طال عدداً من المواقع الأثرية في البلاد، وعلى وجه الخصوص المواقع الثلاثة المسجلة على لائحة اليونسكو للتراث العالمي في صنعاء القديمة وزبيد وشبام حضرموت".

وأكدت الرسالة على ضرورة لجوء اليونسكو إلى "صندوق طوارئ التراث العالمي لتسريع عمليات مواجهة الآثار المترتبة على الأمطار الغزيرة التي يشهدها اليمن، والتي أثرت على معظم مواقع التراث الإنساني في البلاد، وليس على المواقع المسجلة على لائحة اليونسكو للتراث العالمي.

كما دعت اليونسكو إلى مواصلة دعم اليمن في هذه الفترة العصيبة من الحرب والفيضانات، والتي تتطلب تكاتف المجتمع الدولي لحماية ذلك التراث، الذي يتعرض للدمار بفعل عوامل متعددة.





وكانت اجزاء من السور الجنوبي لمدينة صنعاء القديمة المصنفة على قائمة التراث العالمي، انهارت جراء الامطار الغزيرة والسيول الجارفة التي تضرب عدة مدن يمنية منذ ثلاثة اسابيع.

وتسببت سيول الأمطار بانهيار منازل في أحياء صنعاء القديمة ووفاة عدد من المواطنين، وباتت تهدد كثيرا من المنازل القديمة، نتيجة الإهمال وعدم الاهتمام بمجاري تصريف السيول منذ سيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية.