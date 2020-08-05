الحديدة.. تفكيك ألغام حوثية جرفتها السيول

فككت القوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني، الأربعاء، ألغاما لميليشيات الحوثي جرفتها السيول في مدينة حيس جنوبي الحديدة.

وقال مصدر في القوات المشتركة، إن الفرق الهندسية التابعة لها قامت بتفكيك ألغام لميليشيات الحوثي بعد أن كشفتها السيول الناجمة عن الأمطار وجرفتها إلى الطرق التي يسلكها المواطنون في قرية بيت مغاري غرب حيس.

وأكد المصدر أن الفرق الهندسية تمكنت من تفكيك هذه الألغام بنجاح من أجل سلامة المواطنين وتأمين الطرقات.

وكانت مصادر محلية أكدت في وقت سابق، أن السيول التي تدفقت خلال الأيام الماضية في مناطق تهامة كشفت عن العشرات من حقول الألغام التي زرعتها الميليشيات الحوثية في المزارع والطرقات في المناطق التي لا تزال تحت سيطرتها.

وأوضحت المصادر أن السيول الغزيرة التي تدفقت في قرى البغيل وبني الحشاش والمساجد والدنين، كشفت عن العشرات من شبكات الألغام المزروعة في هذه المناطق، وأضافت بعض تلك الألغام جرفتها السيول وطمرتها في مناطق أخرى.

وأغرقت ميليشيات الحوثي مناطق تهامة والحديدة بآلاف الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها في المناطق الآهلة وبالطرقات العامة والفرعية والمزارع، ولا يكاد يوم يمر دون أن يسقط ضحايا بسببها.

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يذكر أن ميليشيات الحوثي الانقلابية زرعت مئات الآلاف من الألغام والعبوات الناسفة في مختلف المناطق اليمنية، ما أدى إلى مقتل وإعاقة الكثير من المدنيين بينهم نساء وأطفال.

واقتصر استخدام الألغام في اليمن على ميليشيات الحوثي بشكل حصري، إذ تشير التقارير إلى أن هناك أكثر من مليوني لغم أرضي زرعه الحوثيون في أكثر من 15 محافظة يمنية.

وأصبحت الألغام الأرضية أحد أبرز أسلحة الحوثيين التي تستهدف الأبرياء في الجبال والوديان والسهول وفي الأحياء السكنية، فلا ينسحب الحوثيون من منطقة إلا بعد أن تكون منكوبة بمئات الألغام المزروعة، وهو ما يتسبب بوقوع آلاف الضحايا بين قتلى ومعاقين، خصوصاً أنه يتم زرع هذه الألغام بدون خرائط، الأمر الذي يُعقّد عملية نزعها أو الوصول إليها.