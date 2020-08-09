فيديو.. خسائر حوثية فادحة عقب محاولات تسلل فاشلة بالحديدة

تكبدت ميليشيا الحوثي الانقلابية خسائر بشرية ومادية على يد القوات المشتركة جراء محاولات تسلل فاشلة شهدتها جبهة الساحل الغربي في الساعات الماضية.

وقال الإعلام العسكري للقوات المشتركة، إن الميليشيا الحوثية حاولت التسلل صوب الأحياء السكنية المحررة في شارع الخمسين داخل مدينة الحديدة، غربي اليمن، من محيط معسكر الدفاع الساحلي ومقر المنطقة العسكرية الخامسة وحارة الضبياني تحت غطاء ناري مكثف ولكن دون جدوى.

وأكد، أن الاشتباكات التي استمرت زهاء ساعتين انتهت بالفشل الذريع للميليشيات الحوثية وخسائر فادحة في صفوفها.

ووزع الإعلام العسكري مقطع فيديو يوثق جانبا من الاشتباكات وتصريح لأركان حرب اللواء الأول حراس الجمهورية العقيد عبدالوهاب الفقيه، والذي أكد أن خروقات الميليشيات الحوثية لوقف إطلاق النار وكل ومحاولاتها التسلل صوب المناطق المحررة مصيرها الفشل ومزيدا من الجثث المتناثرة لعناصرها على خطوط التماس وفي مخابئها.

كما شهد قطاع الجاح، بعد ساعات من فشل محاولة التسلل داخل الحديدة، محاولة مماثلة انتهت بالعناصر الحوثية القادمة من جهة الحسينية، إلى ذات المصير قتلى وجرحى وإجبار الناجين من نيران القوات المشتركة على الفرار، وفقا للإعلام العسكري.

ولقي عدد من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية، مصرعهم بانفجار شبكة ألغام كانت الميليشيا قد زرعتها دون خرائط، في خطوط التماس بمديرية حيس جنوبي الحديدة، غربي اليمن.

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وذكر الإعلام العسكري للقوات المشتركة، أن عناصر ميليشيا الحوثي نفذت محاولة تسلل صوب خطوط التماس مع القوات المشتركة في حيس، غير أنها وقعت في شراك شبكة ألغام زرعتها في وقت سابق.

وأوضحت أن شبكة الألغام انفجرت بعناصر الميليشيا الحوثية، وأسفرت عن مصرع عدد منهم وإصابة آخرين.

وفي السياق، واصلت الفرق الهندسية التابعة للقوات المشتركة تفكيك الألغام والمتفجرات التي جرفتها سيول الأمطار جنوب الحديدة.

وفكك فريق هندسي عشرات الألغام والعبوات التي زرعتها الميليشيا الحوثية في مديرية حيس، وجرفتها السيول في الأيام الأخيرة.