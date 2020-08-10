أكثر من 130 قتيلاً جراء الفيضانات في شمال اليمن

تسبب الفيضانات والأمطار الغزيرة التي تشهدها المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن، في مقتل أكثر من 130 شخصاً وإلحاق أضرار بأكثر من 260 منزلاً.

وقالت جهات صحية يقودها الحوثيون إن 124 آخرين على الأقل أصيبوا جراء الفيضانات في أجزاء من شمال اليمن، بما في ذلك العاصمة صنعاء ومدينتها القديمة المدرجة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي.

وأجبرت الفيضانات والأمطار الغزيرة أكثر من 160 ألف شخص في محافظتي حجة والحديدة على مغادرة منازلهم، بحسب مسؤولين أمنيين تحدثوا لوكالة "أسوشيتد برس" شريطة عدم الكشف عن هويتهم لأنهم غير مخولين بالحديث إلى وسائل الإعلام.

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من جهتها، قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الشهر الماضي إن ما لا يقل عن 33 ألف نازح في مخيمات جنوب اليمن فقدوا خيامهم وممتلكاتهم في الفيضانات.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت في يوليو/تموز الماضي أن الفيضانات المدمرة التي شهدها اليمن أدت إلى تفاقم تفشي الكوليرا، مع ظهور 127900 حالة مشتبه بها في ثماني محافظات منذ يناير/كانون الثاني الماضي.

وحذر الصليب الأحمر أيضاً من أن الفيضانات سارعت من وتيرة انتشار حمى الضنك والملاريا حيث يتكاثر البعوض الحامل للأمراض في البرك المائية.