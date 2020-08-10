قتلى وجرحى حوثيون بينهم قيادي وسط اليمن

سقط قتلى وجرحى من ميليشيات الحوثي الانقلابية، الاثنين، بنيران الجيش اليمني والمقاومة في جبهة قانية شمالي محافظة البيضاء، وسط البلاد.

وذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، في بيان، أن قوات الجيش ورجال المقاومة نصبوا كميناً محكماً لميليشيات الحوثي في إحدى شعاب منطقة قانية، ونتج عنه مقتل العديد من عناصر الميليشيات، بينهم قيادي ميداني يدعى "الرزامي" إلى جانب العديد من الجرحى والأسرى.

وأكد استعادة كميات من الأسلحة والذخائر المتنوعة كانت بحوزة عناصر الميليشيات الحوثية بعد استدراجها إلى كمين أوقعهم بين قتيل وجريح وأسير، فيما لاذ من تبقّى منهم بالفرار.

كما قتل وأصيب العشرات من مسلحي ميليشيات الحوثي، في معارك عنيفة بمنطقة قيفة مديرية القريشية في ذات المحافظة.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، عن مصادر محلية، قولها، إن المعارك العنيفة في مناطق بلاد آل الجوف، أسفرت عن مقتل قيادات من الميليشيات، بعد هجوم شنه الجيش الوطني والمقاومة، وتحرير جبل صفوان، وأسر 7 من الميليشيات بينهم مشرف يدعى أبوثائر العوسجي، وإحراق طقمين في منطقة جوف النقباء.

كما شنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية خمس غارات جوية على مواقع الميليشيات الحوثية، وأسفرت عن تدمير دبابة وطقم وآليات وأسلحة وعتاد للميليشيات في منطقة السخار بالمديرية.