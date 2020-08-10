مقدمة من مركز الملك سلمان.. اليمن يتسلم دفعات جديدة لمواجهة كورونا

تسلمت السلطات الصحية اليمنية، الاثنين، الدفعتين الرابعة والخامسة من المساعدات الطبية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) والمقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وأفادت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن البرنامج الوطني للإمداد الدوائي بوزارة الصحة بمدينة سيئون محافظة حضرموت، تسلم الدفعتين الرابعة والخامسة من المساعدات الطبية لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في مختلف محافظات الجمهورية المقدم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وتحتوي المساعدات عددا من الأجهزة والمستلزمات الطبية وأجهزة الحماية من وباء كورونا وأجهزة التنفس الصناعي وضخ السوائل وأجهزة مراقبة العلامات الحيوية ذات الاحتياج العاجل في القطاع الصحي والمستلزمات الأخرى كالمطهرات والمعقمات التي تستخدم لمواجهة وباء كورونا.

وأوضح مدير مكتب الصحة بوادي وصحراء حضرموت الدكتور هاني العمودي، أن هذه الدفعة احتوت على مجموعة من الكاميرات الحرارية وأجهزة الكمبيوتر سيتم تركيبها في جميع الموانئ البرية والبحرية والجوية..مشيرا إلى أن هناك قوافل أخرى من الدعم في مجال الصحة ستصل تباعا لمساعدة المختصين لمواجهة وباء كورونا.

وثمّن وكيل محافظة حضرموت عصام الكثيري، المساعدات السخية التي يقدمها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لدعم القطاع الصحي في اليمن، مشيداً بدور الأطقم الطبية العاملة في المستشفيات ومراكز العزل الذين يقدمون الخدمة العلاجية لأهلهم وإخوانهم.

من جانبه أوضح مدير مكتب الصحة العامة والسكان بالوادي والصحراء الدكتور هاني العمودي، بأن هذه الدفعة احتوت على مجموعة من الكاميرات الحرارية وأجهزة الكمبيوتر تم تركيبها في جميع الموانئ البرية والبحرية والجوية، مشيرا إلى أن هناك قوافل أخرى من الدعم في مجال الصحة ستصل تباعا لمساعد المختصين لمواجهة وباء كورونا.

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وكانت الحكومة اليمنية، أكدت في وقت سابق، أنه ومن قبل انتشار الوباء في اليمن قام مركز الملك سلمان للإغاثة بتقديم الدعم وإرسال مستلزمات ووسائل طبية ووقائية لمجابهة فيروس كورونا، مشيرة إلى أن المملكة تعهدت بمبلغ 25 مليون دولار لمجابهة الجائحة، وإعلان المركز تخصيص 3.5 مليون دولار كدعم عاجل وتوفير مستلزمات طبية للقطاع الصحي في اليمن.

وحتى مساء أمس الأحد، ارتفع إجمالي الحالات المؤكدة بفيروس كورونا في اليمن منذ تسجيل أول حالة في العاشر من أبريل الماضي إلى 1804 حالة منها 515 حالة وفاة، و913 حالة تعافي.

ولا تشمل هذه الحصيلة المناطق التي تسيطر عليها ميلشيات الحوثي الانقلابية، حيث ترفض الإفصاح عن أي بيانات بشأن الوباء.