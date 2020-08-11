الحديدة.. إفشال محاولات حوثية لحفر خنادق وأنفاق عسكرية

أفشلت القوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني، مساء الاثنين، محاولة ميليشيات الحوثي حفر خنادق وأنفاق عسكرية في مواقع سيطرتها شمال مديرية حيس، جنوبي الحديدة.

وقال مصدر عسكري في القوات المشتركة إن وحدات من "اللواء السابع عمالقة" رصدت تحركات العناصر الحوثية بالجهة الشمالية لمدينة حيس أثناء محاولتهم حفر الأنفاق وقامت بإفشالها بضربات مباشرة أجبرت العناصر الحوثية على الفرار.

وتحاول ميليشيات الحوثي استحداث متاريس وحفر خنادق وبناء تحصينات عسكرية، ضمن مساعيها التصعيدية المتناقضة مع الهدنة الأممية بالحديدة.

في السياق نفسه، قامت ميليشيات الحوثي بإعادة زراعة عدد من الألغام التي جرفتها السيول في الحديدة بعدما أجرت لها الصيانة اللازمة.

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وقال مصدر محلي إن الميليشيات أعادت زراعة تلك الألغام في الأماكن المرتفعة البعيدة عن مجاري الأودية والسيول، مما يشكل خطراً على أرواح المواطنين.

وكان الناطق الرسمي باسم "ألوية العمالقة" مأمون المهجمي انتقد "استهتار ميليشيات الحوثي بأرواح المدنيين وحفاظها على وسائل الموت لقتل من ينجو من مياه الأمطار".

وأكد أن "الميليشيا وجهت مشرفيها الميدانيين وعناصرها المتخصصة بزراعة الألغام في الساحل الغربي بسرعة إخراج الألغام من الأودية وعمل الصيانة اللازمة لها وإعادة زراعتها.