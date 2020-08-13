اليمن.. السيول تجرف معسكراً حوثياً بالحديدة

جرفت السيول التي اجتاحت تهامة غربي اليمن خلال الأسبوعين الماضيين، معسكراً تابعاً لميليشيات الحوثي، في وادي سهام بمديرية باجل شرقي محافظة الحديدة.

وقال مصدر محلي، إن السيول فاجأت المعسكر الحوثي الذي يقع في الخان ويمتد شرقا إلى خط عبال، وجرفت كافة عناصره ومعداته، بحسب ما ذكره موقع "نيوزيمن" الإخباري المحلي.

وأكد المصدر أن المواطنين عثروا على جثث عناصر الميليشيات في المراوعة، بعد أن جرفتها السيول لعدة أميال.

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وأوضح أن عناصر حوثية تتمركز في مزرعة السحاري في منطقة المرشدية بمديرية زبيد، غادرت المزرعة بعد أن غمرتها السيول.

وأشار المصدر إلى أن أطقماً حوثية تحمل أسلحة ومعدات حربية فرت من المزرعة خشية تكرار ما حل بعناصرها في معسكر مديرية باجل.

واجتاحت السيول تهامة خلال الأسبوعين الماضيين، وتسببت بأضرار كبيرة وخسائر في الأرواح والممتلكات.