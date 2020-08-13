إسقاط طائرة مفخخة حوثية وتحرير مواقع شرق صنعاء

أعلنت قوات الجيش اليمني، اليوم الخميس، إسقاط طائرة مسيّرة مفخخة تابعة لميليشيات الحوثي في مديرية نهم شرق صنعاء.

تزامن ذلك مع مواجهات عنيفة على امتداد جبهات نهم والجوف، تكبدت فيها ميليشيا الحوثي خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

وقالت قوات الجيش اليمني إنها حررت مواقع مهمة في محيط منطقة نجد العتق بمديرية نهم، شرق صنعاء، بعد هجوم واسع شنته على ميليشيا الحوثي.

وأفاد بيان نشره الموقع الرسمي للجيش اليمني أن الجيش وبمساندة من مقاتلات تحالف دعم الشرعية تمكن من تحرير مواقع مهمة في محيط منطقة نجد العتق، ووصل إلى نهاية سلسلة جبال بحرة والمنامة الاستراتيجية المطلة على خطوط الإمداد للميليشيا الحوثية والتي تؤدي إلى جبهات صرواح وهيلان.

وأسفرت المواجهات والغارات الجوية عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف الميليشيا الحوثية، إضافةً إلى تدمير عدد من عرباتها وآلياتها القتالية.

ونقل البيان عن قائد "اللواء 55 مشاة" العميد الركن علي الحميدي قوله إن "المواقع التي حررتها قوات الجيش خلال الأيام الماضية في جبهة نهم، كانت الميليشيا الحوثية تستهدف منها بالصواريخ القرى والأحياء السكنية الآهلة بالسكان غرب محافظة مأرب".

موضوع يهمك جرفت السيول التي اجتاحت تهامة غربي اليمن خلال الأسبوعين الماضيين، معسكراً تابعاً لميليشيات الحوثي، في وادي سهام بمديرية... اليمن.. السيول تجرف معسكراً حوثياً بالحديدة اليمن

وأضاف" أن الميليشيا الحوثية في جبهة نهم تعيش انهيارات كبيرة في صفوفها" على وقع ضربات جنود الجيش "الذين يتمتعون بمعنويات عالية".

إلى ذلك، خاضت قوات الجيش اليمني مسنودة بالمقاومة الشعبية، الخميس، معارك ضد ميليشيات الحوثي الانقلابية في جبهة النضود شرق مدينة الحزم بمحافظة الجوف.

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة إن المعارك أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات، فيما استعاد الجيش الوطني عددا من الأطقم وكميات من الأسلحة كانت بحوزة الميليشيات.