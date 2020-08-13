شاهد.. تفكيك حقل ألغام حوثي بالحديدة

فككت الفرق الهندسية التابعة للقوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني، حقل ألغام زرعته ميليشيات الحوثي شرق مدينة الحديدة.

وقامت الفرق بعمليات مسح واسعة للمناطق الواقعة بين مطاحن البحر الأحمر ومعسكر الدفاع الجوي، أمس الأربعاء، ونزعت عشرات الألغام المضادة للدروع والفردية، بحسب الإعلام العسكري للقوات المشتركة.

وأخرجت الفرق المشتركة عشرات الألغام المدفونة تحت التراب بعد فصل صواعق التفجير عنها.

وجاءت عملية نزع وتفكيك الألغام ضمن جهود القوات المشتركة لمسح المناطق المحررة التي فخختها ميليشيات الحوثي بالألغام قبل انسحابها منها.

يذكر أن ميليشيا الحوثي زرعت مئات الآلاف من الألغام والعبوات الناسفة في مختلف المناطق اليمنية، ما أدى إلى مقتل وإعاقة الكثير من المدنيين بينهم نساء وأطفال.

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واقتصر استخدام الألغام في اليمن على ميليشيا الحوثي بشكل حصري، إذ تشير التقارير إلى أن هناك أكثر من مليوني لغم أرضي زرعها الحوثيون في أكثر من 15 محافظة يمنية. وتستخدم الميليشيا جميع أنواع الألغام (ألغام مضادة للمركبات ألغام مضادة للأفراد وألغام بحرية) ومعظمها محلية الصنع أو مستوردة وتم تطويرها محلياً لتنفجر مع أقل وزن.

وغدت الألغام الأرضية أحد أبرز أسلحة الحوثيين التي تستهدف المدنيين في الجبال والوديان والسهول وفي الأحياء السكنية، فلا ينسحب الحوثيون من منطقة إلا بعد أن تكون منكوبة بمئات الألغام المزروعة، وهو ما يتسبب بوقوع الآلاف ضحايا لها الآن ومستقبلاً بين قتلى ومعاقين، خصوصاً أنه يتم زرع هذه الألغام بدون خرائط، الأمر الذي يجعل عملية نزعها أو الوصول إليها صعباً للغاية.