اليمن.. بدء تنفيذ الشق العسكري من آلية تسريع اتفاق الرياض

أعلن السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، اليوم الجمعة، عن بدء خطوات تنفيذ الشق العسكري من آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي.

باشر فريق التنسيق والارتباط #السعودي بقيادة الاستاذ محمد الربيعي للتنسيق والإشراف وبمشاركة قوات التحالف في #عدن على إخراج القوات العسكرية من عدن الى خارج المحافظة،وفصل القوات في أبين وإعادتها الى مواقعها السابقة، كجزء من آلية تسريع تنفيذ #اتفاق_الرياض. — محمد ال جابر (@mohdsalj) August 14, 2020

وأكد السفير آل جابر في تغريدة على صفحته في موقع "تويتر" مباشرة فريق التنسيق والارتباط السعودي بمشاركة قوات التحالف في عدن بالإشراف على إخراج القوات العسكرية من عدن إلى خارج المحافظة.

وأضاف: "باشر فريق التنسيق والارتباط السعودي بقيادة الأستاذ محمد الربيعي للتنسيق والإشراف وبمشاركة قوات التحالف في عدن على إخراج القوات العسكرية من عدن إلى خارج المحافظة، وفصل القوات في أبين وإعادتها إلى مواقعها السابقة، كجزء من آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض".

وكانت لجنة عسكرية سعودية وصلت إلى مدينة عدن أمس الخميس ضمن خطوات تنفيذ الشق العسكري والأمني من اتفاق الرياض.

وأكد القائم بأعمال رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي أحمد بن بريك خلال استقباله للجنة برئاسة اللواء الركن محمد الربيعي، استعداد وحرص المجلس الانتقالي على تسهيل وإنجاح مهام اللجنة بما يضمن التنفيذ الكامل لاتفاق الرياض بشقيه السياسي والعسكري.

تزامن ذلك مع انطلاق المشاورات مع المكونات السياسية لتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة، تنفيذاً لآلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض.

والتقى الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة معين عبدالملك الخميس، ممثلي المجلس الانتقالي الجنوبي، في مستهل بدء المشاورات مع المكونات السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة، ووضع الخطوط العريضة لأولويات مهامها.

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وكانت السعودية قدمت آلية لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي، عبر نقاط تنفيذية تتضمن استمرار وقف إطلاق النار ووقف التصعيد بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي والذي بدأ سريانه منذ 22 يونيو/حزيران الماضي.

كما تضمنت الآلية إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي التخلي عن الإدارة الذاتية، وتطبيق اتفاق الرياض، وتعيين محافظ ومدير أمن لمحافظة عدن، وتكليف رئيس الوزراء اليمني ليتولى تشكيل حكومة كفاءات سياسية خلال 30 يوما.

وكلف الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي رئيس الوزراء الحالي معين عبد الملك بتشكيل حكومة جديدة بناءً على آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض. كما عين أحمد حامد لملس محافظاً لعدن، والعميد محمد الحامدي مديراً للشرطة فيها مع ترقيته إلى رتبة لواء.

بالمقابل أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي تخليه عن إعلان الإدارة الذاتية.