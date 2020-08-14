شاهد.. اعترافات خلية تجسس حوثية بالساحل الغربي اليمني

كشفت اعترافات خلية تجسس حوثية تم إلقاء القبض على مسؤولها واثنين من أعضائها في الساحل الغربي اليمني، وقائع مثيرة في تسلسل تشكيلها وتجنيدها والمهام المناطة بأعضائها وحلقة الوصل بين المسؤول الأول وأحد قيادات الميليشيا الحوثية.

وأكدت اعترافات مسؤول الخلية المدعو حلمي إبراهيم حسن ناجي (47 عاما) من مواليد المخا منطقة الجعدي، أن انخراطه في صفوف ميليشيات الحوثي كانت بدايته إبان سيطرتها على مدينة المخا حيث عمل لديها في نقاطها الأمنية بمعرفة من المشرف الحوثي المدعو أبو محمد همدان.

وتحدث مسؤول الخلية في اعترافاته عن فراره مع آخرين من ميليشيات الحوثي بعد تحرير مدينة المخا، حيث استقر مع عائلته لأكثر من عام بمنزل في ضواحي صنعاء، قبل أن تنيط به ميليشيا الحوثي مهام تشكيل خلية تجسس في المخا.

ووفقا لاعترافات مسؤول الخلية التي نشرها الإعلام العسكري للقوات المشتركة، الجمعة، فقد عمل على تجنيد أعضاء ممن تربطه بهم صداقات قديمة من أبناء المخا أبرزهم المدعو فريد إسماعيل إبراهيم طنة والمدعو سلطان فقير علي حلبي، إلى جانب الفارين من وجه العدالة المدعو مازن سعيد قريش والمدعو حسام حلمي إبراهيم، والمدعو همام هكي.

وكشف مسؤول الخلية في اعترافاته، أنه قام خلال فترة العمل وحتى إلقاء القبض عليه بجمع معلومات عبر أعضاء الخلية تتعلق بتعزيزات وتحركات وتموضع القوات المشتركة، ونقلها مباشرة أو عبر عضو الخلية الفار من وجه العدالة المدعو مازن قريش إلى المسؤول الحوثي المدعو أبو عريك.

موضوع يهمك أعلن السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، اليوم الجمعة، عن بدء خطوات تنفيذ الشق العسكري من آلية تسريع تنفيذ اتفاق... اليمن.. بدء تنفيذ الشق العسكري من آلية تسريع اتفاق الرياض اليمن

كما كشفت اعترافات عضو الخلية المدعو فريد طنه (22 عاما) من أبناء المخا حي الجعدي - وكان يعمل في ميناء المخا كعامل نظافة لدى القوات المشتركة، عن مراحل تجنيده من قبل مسئول الخلية المدعو حلمي إبراهيم عبر نجله وعضو الخلية المدعو حسام حلمي (فارٌ من وجه العدالة) والذي كانت تربطه مع طنه صداقة طفولة.

ووفقا لاعترافات عضو الخلية المدعو فريد طنه فقد عمل على تزويد مسؤول الخلية حلمي عبر ابنه حسام معلومات متلاحقة عن سفن كانت تصل للميناء تنقل أسلحة وجنودا ومعدات وأنواعها ووجهتها.

وفي السياق كشفت اعترافات عضو الخلية المدعو سلطان فقير علي حلبي (47 عاما) من أبناء المخا منطقة يختل، كيفية تجنيده من قبل مسؤول خلية التجسس الحوثية المدعو حلمي إبراهيم، بعد استخدام أساليب الترغيب والتهديد وصولا لحضوره اجتماعا في أحد فنادق مدينة الحديدة بصحبة المدعو حلمي، وكذا عضو الخلية وحلقة الوصل المدعو مازن قريش وبحضور القيادي الحوثي المدعو أبو محمد همدان، حيث تم الاتفاق معه على العمل ضمن الخلية في توفير المعلومات العسكرية فضلاً عن العمل على تشكيل خلايا تحت إشرافه.

وتطرق عضو الخلية المدعو سلطان فقير إلى أنه عمل على تزويد مسؤول الخلية حلمي بمعلومات تتعلق بتحركات القوات المشتركة وتعزيزاتها.

كما كشف في اعترافاته عن أن القيادات الحوثية أناطت بمسؤول الخلية المدعو حلمي إبراهيم مهام توسيع عمله في تشكيل خلايا انطلاقا من داخل مدينة المخا التي عاد إليها لهذا الغرض قبل أن يفتضح أمره ويتم القبض عليه ويلحقه عضوان من أفراد الخلية فيما لا تزال الجهات المختصة تتعقب الفارين الثلاثة الآخرين.