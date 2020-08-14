شاهد.. الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة شرق صنعاء

واصلت قوات الجيش اليمني، مسنودة بالمقاومة الشعبية وطيران تحالف دعم الشرعية، الخميس، تقدمها الميداني في جبهة نجد العتق بمديرية نهم شرقي صنعاء، وسط خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف ميليشيات الحوثي الانقلابية.

وأفاد المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، في بيان، إن الجيش الوطني والمقاومة حرروا مواقع جديدة في جبهة نجد العتق خلال معارك متواصلة لليوم الثالث على التوالي أسفرت عن سقوط العشرات من عناصر الميليشيات بين قتيل وجريح، إلى جانب خسائر أخرى في المعدات القتالية.

كما نفّذت قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة، كميناً محكماً لميليشيات الحوثي الانقلابية في جبهة المخدرة غرب مأرب، وأسفر الكمين عن مقتل 12 عنصراً من الميليشيات وجرح آخرين، فيما لاذ من تبقّى من العناصر المتسللة بالفرار.

و استعاد الجيش اليمني عربة بي أم بي و4 أطقم قتالية وكميّات من الأسلحة الخفيفة والمتوسّطة كانت بحوزة الميليشيات، وفق البيان.

وبالتزامن مع المعارك شنّ طيران تحالف دعم الشرعية عدّة غارات استهدفت تعزيزات لميليشيات الحوثي الانقلابية في مواقع متفرّقة شرق صنعاء وأسفرت عن تدمير العديد من الآليات القتالية ومقتل جميع من كانوا على متنها.

ونشر المركز مقاطع فيديو، للجيش الوطني اثناء اختراق صفوف الميليشيات الحوثية في جبهة نهم،‏ ومواقع الحوثيين التي تم السيطرة عليها، وعناصر من الميليشيات أسرى.

إلى ذلك أكد رئيس أركان الجيش اليمني، قائد العمليات المشتركة الفريق صغير بن عزيز، استمرار المعارك ضد ميليشيات الحوثي في مختلف الجبهات حتى تحقيق النصر وتحرير آخر شبر في اليمن.

جاء ذلك خلال زيارته وإشرافه، اليوم الخميس، ومعه قائد قوات تحالف دعم الشرعية بمحافظة مأرب اللواء الركن يوسف الشهراني، على سير العمليات العسكرية في جبهات القتال بمديرية نهم شرق صنعاء والمخدرة غرب مأرب، والتي حققت فيها قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية ورجال القبائل انتصارات كبيرة ما تزال مستمرة حتى الآن، وفق المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية.

والتقى رئيس اركان الجيش اليمني، وقائد قوات تحالف دعم الشرعية بمحافظة مارب، عدد من قيادات الوحدات العسكرية والمقاومة والوجاهات الاجتماعية.

وأشاد بن عزيز بالالتفاف الشعبي حول القوات المسلحة في المعركة ضد الميليشيات الإمامية، مثمّناّ في هذا الصدد الدعم والإسناد الذي يقدمه تحالف دعم الشرعية لقوات الجيش وللشعب اليمني من أجل تحقيق الأمن والاستقرار.

من جانبه، أكد قائد قوات التحالف، استمرار دعم وإسناد التحالف لقوات الجيش اليمني حتى استكمال تحرير ما تبقى من الأراضي اليمنية تحت سيطرة ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة إيرانياً، وبسط سلطة الدولة على كل تراب اليمن.