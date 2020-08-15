الإرياني: مذكرة تكشف تواصل قطر مع ميليشيات الحوثي

كشف وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، عن تواصل بين الحكومة القطرية وميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران. واعتبر ذلك "تجاوزاً لكافة القوانين والأعراف الدولية وقرارات مجلس الأمن الدولي".

جاء ذلك في تغريدات نشرها على صفحته، مساء السبت، في تعليق ترحيل السلطات القطرية قسراً مواطنة يمنية، اسمها حياة البيضاني، إلى دولة ثالثة.

٢-المذكرة التي استخدمتها السلطات القطرية لتبرير جريمة الاختطاف والترحيل القسري للمواطنة حياة البيضاني، تؤكد محاولتها تسليم الام وطفلها لاسرتها التي هددتها بالقتل بناء على طلب من مليشيا الحوثي، وتعريض حياتهما للخطر، في تجاوز لقوانين حقوق الانسان واتفاقية اللجوء التي وقعت عليها قطر pic.twitter.com/bPzcCXm8yo — معمر الإرياني (@ERYANIM) August 15, 2020

وأرفق وزير الإعلام اليمني، المذكرة التي استخدمتها السلطات القطرية تؤكد اختطاف قطر للمواطنة حياة البيضاني وترحيلها قسرا ومحاولتها تسليم الأم وطفلها لأسرتها التي هددتها بالقتل بناء على طلب من ميليشيا الحوثي، وتعريض حياتهما للخطر".

وقال الوزير الإرياني إن "قطر تجاوزت قوانين حقوق الإنسان التي وقعت عليها عبر ترحيل البيضاني".

وأضاف الإرياني، "ما كشفت عنه المذكرة من تواصل بين الحكومة القطرية وميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، والتعامل معها دون اعتبار لوضعها غير الدستوري، تجاوز لكافة القوانين والأعراف الدولية وقرارات مجلس الأمن الدولي وتجاهل لتضحيات اليمنيين المتواصلة في معركة استعادة الدولة وإسقاط الانقلاب".

وكانت مواطنة يمنية، اسمها حياة، اتهمت سلطات قطر بترحيلها قسرا إلى دولة ثالثة، وناشدت حكومة كندا والمنظمات الدولية مد يد المساعدة إليها.

وانتشرت قصة المواطنة حياة، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث ظهرت في فيديو تتهم فيه الدوحة بترحيلها إلى جيبوتي قسرا مع زوجها، رغم الخلافات الناشبة بينهما.

وكانت المواطنة اليمنية، حياة البيضاوي، اتهمت سلطات قطر بترحيلها قسرا إلى دولة ثالثة، وناشدت حكومة كندا والمنظمات الدولية مد يد المساعدة إليها.

وانتشرت قصة المواطنة حياة، عبر الناشط اليمني، علي البخيتي، الذي بث سلسلة تغريدات مرفقة بفيديو للمرأة اليمنية، تتهم فيها الدوحة بترحيلها إلى جيبوتي قسرا مع زوجها رغم الخلافات الناشبة بينهما.

وكشف البخيتي أن بيانات سفر حياة تبدو كأنها مغادرة طواعية رغم أنه ترحيل قسري بعد أن سحبوا هاتفها وهددوها.

وطالب الناشط منظمات حقوق الإنسان والدفاع عن حقوق المرأة، بإدانة سلوك قطر المخالف لكل المواثيق الدولية.