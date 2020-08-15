الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة في الجوف وصنعاء

حررت قوات الجيش اليمني، الجمعة، عددا من المواقع في مديريتي خب الشعف بالجوف ونهم شرق صنعاء، عقب معارك عنيفة مع ميليشيات الحوثي الانقلابية.

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، في بيان، إن قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة حررت مواقع الصبايغ وبرق الخيل ومواقع أخرى في جبهة العلم بمديرية خب الشعف بمحافظة الجوف، خلال معارك متواصلة لليوم الثاني على التوالي.

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وأضاف أن المعارك أسفرت عن سقوط العديد من عناصر ميليشيات الحوثي بين قتيل وجريح، وما تزال عدد من الجثث متناثرة على امتداد جبهة العلم بعد فرار مجاميع الميليشيات الحوثية.

وأشار إلى أن مدفعية الجيش الوطني استهدفت تعزيزات وتجمعات للميليشيات في مواقع متفرّقة، وأسفر القصف عن سقوط قتلى وجرحى من الميليشيات وتدمير آليات ومعدات قتالية، إضافة إلى استعادة 4 أطقم قتالية بعتادها وأسلحة أخرى خفيفة ومتوسّطة خلفتها عناصر الميليشيات الحوثية في المواقع المذكورة.

في السياق، حققت قوات الجيش اليمني، الجمعة، تقدماً جديداً في مديرية نهم، شرق صنعاء، عقب هجوم واسع شنته على مواقع كانت تتمركز فيها ميليشيات الحوثي المدعومة إيرانيا.

وذكر الموقع الرسمي للجيش اليمني، أن قوات الجيش الوطني تمكنت من تحرير عدد من المواقع ذات الأهمية الاستراتيجية منها سلسلة جبال "الدخيل" و"العلق" و"الرماة" وصفراء "شنان" و"الأغر" و"الدشوش".

وأشار الى أن مدفعية الجيش الوطني ومقاتلات تحالف دعم الشرعية، استهدفت مواقع وتعزيزات الميليشيات الحوثية في الجبهة ذاتها، لافتاً إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف الميليشيات الحوثية وتدمير عدد من الآليات التابعة لها.