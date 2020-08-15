اتهموه بالتجسس.. شاهد كيف صلب "القاعدة" طبيباً في اليمن

أقدم تنظيم القاعدة في اليمن على تنفيذ حكم الإعدام خنقاً بحق طبيب يمني في محافظة البيضاء.

وقالت مصادر محلية إن تنظيم القاعدة نفذ حكم الإعدام خنقاً على طبيب الأسنان، مظهر محمد سيف اليوسفي (40 عاماً) من تعز، بتهمة التجسس على التنظيم في مديرية الصومعة جنوب شرقي محافظة البيضاء.

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كما أشارت المصادر إلى أن التنظيم قام عقب تنفيذ الحكم بصلب طبيب الأسنان في الشارع العام بمديرية الصومعة.

وتداول ناشطون يمنيون صوراً ومقاطع فيديو لإعدام اليوسفي، وهو من أبناء محافظة تعز، ويملك عيادة أسنان في مركز مديرية الصومعة، حيث يعمل هناك منذ حوالي 10 سنوات.

اعترافات تحت الضغط

ولاحقاً، بث تنظيم القاعدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للطبيب وهو يدلي باعترافات، اعتبر مراقبون أنها جاءت تحت التهديد وبالإكراه. وقال الطبيب في الاعترافات إنه تجسس على قيادات وعناصر التنظيم، وزرع شرائح توجيه للطائرات المسيرة لاستهدافهم.

وتعليقاً على عملية الإعدام قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني: "ندين ونستنكر بأشد العبارات الجريمة البشعة التي ارتكبتها عناصر إرهابية بإعدام الدكتور مظهر اليوسفي بطريقة وحشية بعد إجباره على الإدلاء باعترافات تحت الضغط والتهديد، وهو الذي قدم خدماته لأبناء مديرية الصومعة - محافظة البيضاء - طيلة عشر سنوات كطبيب أسنان في المركز الصحي للمديرية".

يذكر أن تنظيم القاعدة ينشط في اليمن مستغلاً الانهيار الأمني في البلاد، بعد سيطرة ميليشيات الحوثي على صنعاء وغيرها من المدن، أواخر سبتمبر من العام 2014.