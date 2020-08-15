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اليمن.. تنظيم القاعدة يعدم طبيباً ويصلبه بزعم التجسس

المصدر: العربية.نت
صلب طبيب الأسنان اليوسفي في الشارع  العام بمديرية الصومعة
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أقدم تنظيم القاعدة في اليمن السبت، على تنفيذ حكم الإعدام خنقاً بحق طبيب يمني في محافظة البيضاء.

وقالت مصادر محلية إن تنظيم القاعدة نفذ حكم الإعدام خنقاً على طبيب الأسنان مطهر محمد سيف اليوسفي (40 عاماً) من تعز ، بتهمة التجسس على التنظيم في مديرية الصومعة جنوب شرق محافظة البيضاء.

وأشارت المصادر أن التنظيم قام عقب تنفيذ الحكم بصلب طبيب الأسنان اليوسفي في الشارع العام بمديرية الصومعة.

الطبيب اليوسفي يعمل في مجال طب الأسنان في البيضاء منذ عقد من الزمن ولديه طفلان.

وينشط تنظيم القاعدة في اليمن مستغلاً الانهيار الأمني في البلاد، بعد سيطرة ميليشيات الحوثي على صنعاء وبعض مدن البلاد، أواخر سبتمبر من العام 2014.

كلمات دالّة

#تعز, #طبيب, #القاعدة, #اليوسفي, #البيضاء, #اليمن
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