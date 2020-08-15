فيديو .. سحق هجومين للحوثيين غربي اليمن

قالت القوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني، السبت، إنها سحقت خلال الساعات الماضية، هجومين شنتهما الميليشيات الحوثية ضمن خروقاتها المتصاعدة لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة، في ظل صمت الأمم المتحدة.

وأفاد الإعلام العسكري للقوات المشتركة، أن الميليشيات الحوثية حاولت مجدداً فتح ثغرة صوب مدينة الدريهمي من الجهة الجنوبية الشرقية لإنقاذ عناصرها المحاصرين والسيطرة على مواقع استراتيجية مستخدمة غطاء ناريا مكثفا بمختلف الأسلحة الرشاشة وقذائف المدفعية ولكن دون جدوى.

وأكد أن هجوم الميليشيات التابعة لإيران انتهى سريعا بالفشل الذريع ومصرع وجرح عدد من عناصرها وتدمير مربض مدفعية وتفجير مخزن ذخيرة في ذات الموقع.

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ووزع الإعلام العسكري مقطع فيديو يوثق لحظة تفجير مخزن للذخيرة ظلت ألسنة النيران تتصاعد منه لأكثر من ساعة.



وبالتزامن مع فشل هجومها في قطاع الدريهمي دفعت الميليشيات الحوثية بمجموعة قتالية جديدة من جهة خط زبيد، لتنفيذ هجوم مماثل في قطاع الجبلية بمديرية التحيتا انتهى هو الآخر بالفشل، وفقا لذات المصدر.

يشار إلى أن الميليشيات الحوثية كثفت ضمن خروقاتها وجرائمها المتواصلة بحق المدنيين استهداف قرى آهلة بالسكان ومزارع مواطنين في الدريهمي والجبلية بعيدة عن أي هدف عسكري للقوات المشتركة.