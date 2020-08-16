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شاهد.. استدراج لمجاميع حوثية شرق صنعاء والإجهاز عليها

المصدر: العربية. نت - أوسان سالم
أرشيفية
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نشر الجيش اليمني، مساء السبت، مقطع فيديو يوضح لحظة استدراج مجاميع من ميليشيات الحوثي الانقلابية، في جبهة نهم شرق صنعاء. ويوضح الفيديو لحظة استدراج الجيش اليمني، لمجاميع حوثية في جبهة نهم والإجهاز عليهم.

يأتي ذلك في ظل استمرار المعارك لليوم الثالث على التوالي بين قوات الجيش اليمني، مسنودة بالمقاومة الشعبية وطيران تحالف دعم الشرعية، وبين الحوثيين في جبهة نهم شرق صنعاء.

وأكد المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، أنه تم اليوم السبت، تحرير مواقع ومرتفعات جديدة باتجاه جبال بحرة في جبهة نجد العتق بمديرية نهم، وسط خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف الميليشيات الحوثية الانقلابية.

كما واصلت قوات الجيش اليمني مسنودة بالمقاومة الشعبية وطيران تحالف دعم الشرعية، سحق مجاميع ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة إيرانياً وتكبيدها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد بجبهات محافظة الجوف لليوم الثالث على التوالي.

ونفذت قوات الجيش اليمني، كمينا محكما بأحد المواقع في جبهة النضود بمحافظة الجوف، أسفر عن مقتل نحو 25 عنصراً من الميليشيات وجرح آخرين.

كلمات دالّة

#الحوثي, #اليمن
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