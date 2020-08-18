صنعاء.. تسجيل 70 حالة وفاة وانهيار 460 منزلاً جراء الأمطار

أعلنت ميليشيا الحوثي الانقلابية عن وقوع 70 حالة وفاة و460 حالة انهيار منازل بسبب السيول والأمطار التي شهدتها صنعاء والمحافظات المجاورة لها خلال الأيام القليلة الماضية.

موضوع يهمك الطفلة رويدا صالح، التي اشتهرت بـ"طفلة الماء"، والتي أصيبت في رأسها برصاص قناص تابع لميليشيا الحوثي الانقلابية، أمس... "طفلة الماء" شاهدة على جرائم الحوثي.. تفاصيل يرويها الأخ والعم اليمن

وأوضحت "مصلحة الدفاع المدني" في صنعاء، الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي، في بيان صحافي، أن 49 حالة وفاة وقعت بسبب الغرق، فيما تهدمت المنازل على رؤوس 10 أشخاص، وأودت الصخور المنهارة بحياة 11 شخصاً، فيما وقعت 13 إصابة موزعة بين طفيفة ومتوسطة وبليغة بسبب هذه الحالة المناخية.

وكشفت بيانات مصلحة الدفاع المدني في صنعاء عن تهدم 426 منزلاً، ووقوع 162 انهياراً صخرياً، وغرق 126 آلية، وانهيار سد، ونفوق 36 رأساً من الثروة الحيوانية، وجرف 56 كيلومترا مربعا من الأراضي الزراعية، في حين لا تزال ست مناطق معرضة للانهيار.

وكانت وزارة الصحة في حكومة الحوثي غير المعترف بها دولياً، قد أعلنت قبل أيام عن وفاة 131 مواطناً وإصابة 124 آخرين، جراء الأمطار التي تضرب البلاد منذ نحو شهر.