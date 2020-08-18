صور موجعة.. حوثي يقنص "طفلة الماء" وطفل آخر ينقذها

استهدف قناص حوثي، الاثنين، طفلة في السادسة من عمرها في مدينة تعز، جنوبي غرب اليمن، كانت تبحث عن الماء، وظهر طفل آخر وهو يحاول إنقاذها في صور وصفها ناشطون بـ"الموجعة والمؤلمة".

وقال سكان محليون، إن قناص تابع لميليشيا الحوثي يتمركز في معسكر الأمن المركزي أطلق الرصاص على الطفلة (رويدا صالح 6 سنوات)، في جولة سبأ بحي الروضة، شرق المدينة، ما أسفر عن إصابتها بطلقة نارية في الرأس.

كما أوضح السكان، أن الطفلة كانت تحمل في يدها دبة ماء فارغة في طريقها للمساربة من أجل تعبئتها في حي الروضة، وفق ما نقلته صحيفة "الشارع" المحلية، فيما تداول رواد التواصل الإجتماعي رسم كاركاتيري مؤلم للطفلة تحت هاشتاق #طفلة_الماء.

وأشاروا إلى أنه عند سقوط الطفله أرضاً إثر إصابتها برصاصة قناص الميليشيا، هرع طفل آخر كان بالجوار لإنقاذها وقام بسحبها زحفاً، خوفاً من استهدافه برصاص القناص.

نجا بأعجوبة

وأضاف السكان، أن قناص الميليشيا الحوثية أطلق عدة عيارات نارية على الطفل الذي قام بسحب الطفلة المصابة، محاولاً استهدافه، إلا أنه نجا بأعجوبة كون المكان الذي سقطت فيه الطفلة مكشوفاً أمام القناص، وتمكن الطفل من إيصالها إلى مكان آمن.

وذكروا أنه تم اسعاف الطفلة رويدا إلى مستشفى الروضة للعلاج، وأن حالتها لا تزال خطرة، كون الرصاصة اخترقت الجهة اليسرى من رأسها.

وأدان المجلس التنسيقي لمنظمات المجتمع المدني بمحافظة تعز، الجريمة التي وصفها بـ"البشعة"، واعتبرها "إستمرار لمسلسل الجرائم التي ترتكبتها الميليشيات بحق المدنيين في مدينة تعز".

واستغرب المجلس في بيان صحافي، الصمت الدولي والإنساني للأمم المتحدة والمنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الانسان إزاء هذه الجرائم الدامية التي ترتكبها ميليشيات الحوثي في محافظة تعز دون رادع من ضمير او اخلاق.