فيديو.. أسرى حوثيين بقبضة الجيش اليمني في جبهة نهم

نشر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، اليوم الثلاثاء، تسجيلاً مصوراً لاعترافات عدد من المجاميع الحوثية التي تم القبض عليها في جبهات نهم شرق صنعاء. وتتضمن الاعترافات إغراء الحوثيين للأسرى بالأموال النقدية، والإكراميات العيدية والمواد الغذائية.

ويكشف الفيديو عن استمرار ميليشيا الحوثي في تجنيد أطفال دون الخامسة عشرة، والتغرير عليهم والزج بهم في المعارك، للحصول على الأموال.

وكانت مجاميع أخرى تابعة لميليشيات الحوثي قد استسلمت لقوات الجيش الوطني، وقبائل الجدعان في جبهة المخدرة غرب صرواح، بعد حصارهم منذ عصر الاثنين وحتى فجر الثلاثاء.

يأتي ذلك بالتزامن مع استمرار المعارك العنيفة بين قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية، بإسناد من طيران تحالف دعم الشرعية، في جبهات نهم، وسط خسائر بشرية ومادية كبيرة للحوثيين.

واستهدفت مدفعية الجيش الوطني تعزيزات حوثية بجبهة نهم شرق صنعاء.

وكانت قوات الجيش اليمني، أعلنت عن تحرير مواقع جديدة في جبهة نهم شرقي صنعاء، بعد شن هجوم مباغت على ميليشيات الحوثي الانقلابية.

وأكد بيان وزعه المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، تواصل المعارك ضد ميليشيات الحوثي الانقلابية على امتداد جبهات القتال في مديرية نهم شرقي صنعاء، وسط خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف الميليشيات، مشيرا إلى تحرير مواقع جديدة في سلسلة جبال صلب الاستراتيجية بمديرية نهم.

وفي جبهة نجد العتق، استدرج الجيش الوطني مجموعة من عناصر الميليشيات الحوثية إلى كمين محكم أثناء محاولتها التسلل إلى أحد المواقع التي جرى تحريرها مؤخّراً، وأسفر الكمين عن مصرع وجرح جميع العناصر المتسللة.

ونشر المركز، مشاهد لفرار عناصر الميليشيات الإنقلابية تحت وقع ضربات مدفعية الجيش الوطني في جبهة نهم.