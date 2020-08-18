مقتل 40 حوثياً بنيران الجيش اليمني في جبهة قانية

أعلنت قوات الجيش اليمني، الاثنين، مقتل وجرح العشرات من ميليشيات الحوثي الانقلابية، في المعارك المستمرة لليوم الثاني على التوالي بجبهة قانية في محافظة البيضاء، وسط البلاد.

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، في بيان، إن أكثر من 40 عنصراً من ميليشيات الحوثي قتلوا وجرح آخرون بنيران الجيش الوطني في جبهة قانية، شمالي البيضاء، خلال الـ24 ساعة الماضية، إلى جانب خسائر أخرى في الآليات والمعدات القتالية.

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كما أضاف، أن عشرات الجثث الحوثية ما تزال متناثرة حتى الآن في الشعاب وبطون الجبال الشاهقة في منطقة قانية، لافتاً إلى أن البعض منها مضت عليه أيام دون أن تنتشلها الميليشيات الحوثية.

وبحسب البيان، فإن مقاتلات التحالف استهدفت بعدّة غارات مواقع وآليات تابعة للميليشيات في مواقع متفرقة في الجبهة وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيات وتدمير آليات من ضمنها عربة bmb وعيار 23.