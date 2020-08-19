رئيس أركان الجيش اليمني: نهاية انقلاب الحوثي وشيكة

أكد رئيس أركان الجيش اليمني قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز، اليوم الأربعاء، أن "الشعب اليمني على موعد مع النصر" وأن نهاية انقلاب ميليشيات الحوثي "باتت وشيكة".

وتعهد بن عزيز بـ"تحقيق النصر لليمن ودحر وإنهاء الانقلاب الذي قامت به ميليشيات الحوثي ومن ورائها إيران".

وأضاف بن عزيز أن "الميليشيات الحوثية تريد أن تخرجنا من جسدنا العربي، ولكنها لن تستطيع ذلك وسنظل مع العروبة ومحيطنا العربي مهما كلفنا ذلك من تضحيات من أجل عروبتنا وهويتنا الإسلامية".

موضوع يهمك أعادت جريمة قنص الطفلة رويدا صالح (8 سنوات) والتي لاقت تفاعلاً كبيراً من الناشطين والحقوقيين، فيما عرفت بـ"طفلة الماء"،... شاهد..‏ "طفلة الماء" تعيد التذكير بمأساة ‎تعز وجرائم الحوثيين اليمن

وأشاد رئيس أركان الجيش اليمني، خلال لقائه قيادة ومنتسبي دائرة التوجيه المعنوي، بجهود كل القبائل المساندة لقوات الجيش و"وعيها الكبير بالخطر الذي تمثله أداة إيران الحوثية".

وأوضح أن ميليشيات الحوثي الانقلابية "ليس لها هدف سوى تدمير اليمن أرضاً وإنساناً من أجل شخص أو أسرة كهنوتية وخدمة لإيران وأجنداتها الإرهابية في المنطقة".

كما ثمّن "الدعم الكبير الذي يقدمه الأشقاء في تحالف دعم الشرعية وعلى رأسها المملكة العربية السعودية الشقيقة، والتي ليس لها هدف سوى تحقيق الأمن والاستقرار للشعب اليمني".