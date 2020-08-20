اليمن.. مقتل 60 حوثياً خلال يومين في معارك البيضاء

أعلن مسؤول عسكري يمني، مساء الأربعاء، مقتل أكثر من 60 عنصراً من ميليشيات الحوثي الانقلابية، إضافة إلى عشرات الجرحى، خلال يومين فقط، وخسائر أخرى في العتاد، بنيران الجيش وغارات التحالف، في جبهة ثانية بمحافظة البيضاء وسط البلاد.

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وأكد قائد محور البيضاء العميد عبدالرب الأصبحي، أن ميليشيات الحوثي الانقلابية وقعت في الفخ القاتل في شعاب وجبال منطقة قانية شمال محافظة البيضاء، وأن النصر حليف قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وكل أحرار اليمن.

وقال العميد الأصبحي، في بيان نشره المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، إن قوات الجيش الوطني والمقاومة نفّذت العديد من العمليات العسكرية خلال الفترة الماضية على امتداد جبهات قانية لاستنزاف ميليشيات الحوثي الانقلابية، مؤكداً أن خسائر الميليشيات لا حصر لها.

وأضاف أن خسائر الميليشيات البشرية خلال يومين فقط (الثلاثاء والأربعاء) تفوق 60 قتيلاً، إضافة إلى عشرات الجرحى، وخسائر أخرى في العتاد، بنيران أبطال الجيش وغارات التحالف.

ولفت إلى أن تلاحم أبناء القبائل مع قوات الجيش والإسناد المباشر لطيران التحالف أفقد الميليشيات الحوثية إمكانياتها وقدراتها على تحقيق أي تقدم على الأرض.

وأكد قائد محور البيضاء أن خسائر الميليشيات الحوثية وفشلها في تحقيق ما وعدت به مقاتليها ومموليها دفعها لتنفيذ مسرحيات واختلاق انتصارات وهمية بالتعاون مع التنظيمات الإرهابية الأخرى، مشيراً إلى أن تحرير البيضاء من الميليشيات الحوثية وكافة التنظيمات الإرهابية الأخرى أمر لا بد منه وسيكون في القريب العاجل.