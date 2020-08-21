قصف حوثي وسط اليمن.. مقتل أم وابنتها وتدمير 10 منازل

قتلت امرأة وابنتها، جراء قصف شنته ميليشيا الحوثي، الخميس، استهدف منازل وممتلكات المواطنين في قرية الزُّوَب بمديرية القريشية بمحافظة البيضاء، وسط اليمن.

كما أدى القصف الذي استخدمت فيه ميليشيا الحوثي قذائف الدبابات إلى تدمير أكثر من 10 منازل.

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ونقلت وكالة "2 ديسمبر" الإخبارية اليمنية، عن مصدر محلي، قوله، إن ميليشيا الحوثي اقتحمت قرية الزُّوَب بهجوم واسع من عدة اتجاهات شاركت فيه دبابات وعربات BMB عقب أسبوعين من الحصار المطبق على القرية مانعة الوصول إليها.



وأشار إلى أن ميليشيات الحوثي باشرت باستهداف منازل المواطنين بقذائف الدبابات، ما أدى إلى مقتل زوجة المواطن أحمد عبدربه مبخوت الزوبة وابنتها.



كما أضاف المصدر أن القصف العشوائي الهمجي أدى أيضاً إلى تدمير منزل - على الأقل – تدميراً كلياً وتضرر أكثر من 10 منازل أخرى أضراراً بليغة.

هذا وكانت مواجهات عنيفة اندلعت بين أهالي الزوب وميليشيا الحوثي قبل نحو ثلاثة أعوام، عقب تصدي الأهالي لزحف قامت به الميليشيا حاولت من خلاله السيطرة على القرية، ثم تدخلت وساطة حينها قضت بانسحاب الميليشيا من المنطقة، قبل أن تعاود الهجوم اليوم.