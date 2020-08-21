مواجهات غرب مأرب.. مقتل قيادي حوثي وعشرات من مرافقيه

قتل القيادي في ميليشيات الحوثي، محمد أمير الحوثي، المقرب من زعيم الانقلاب عبد الملك الحوثي، مع عشرات من مرافقيه في مواجهات مع الجيش الوطني اليمني بمنطقة الضيق بجبهة صرواح غرب محافظة مأرب شمال شرقي البلاد.

وأوضحت مصادر عسكرية ميدانية، الجمعة، أن محمد أمير الحوثي كان يعمل قائداً لمحور المحجزة بمديرية صرواح، وقتل في مواجهات مع الجيش خلال اليومين الماضيين.

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كما قتل عبد الحميد نصر الشاهري، نجل أحد شيوخ قبائل مأرب الموالية للميليشيات، وذلك في مواجهات مع الجيش عند أطراف المحافظة.

تحرير مواقع استراتيجية

يشار إلى أنه في 29 يوليو الماضي، أعلنت قوات الجيش اليمني عن تحرير مواقع استراتيجية في جبهة صرواح غرب محافظة مأرب.

وذكر بيان نشره الموقع الرسمي للجيش اليمني، أن الجيش الوطني مسنوداً برجال القبائل، حرر خلال الأيام الماضية، مواقع استراتيجية في جبهة صرواح، ووصلوا إلى المواقع القريبة من تبه الشائف المطلة على سوق صرواح.

ولفت إلى أن مقاتلات تحالف دعم الشرعية ساندت قوات الجيش في المواجهات، واستهدفت مواقع الميليشيات الحوثية وتعزيزاتها.

ونقل البيان عن قائد جبهة صرواح العميد الركن أحمد أبو أصبع قوله، إن انهياراً كبيراً يجري في صفوف الحوثيين، نتيجة سقوط قادتهم الميدانيين، مع استمرار توغل قوات الجيش نحو خطوط الإمداد الرئيسية لتلك الميليشيات.