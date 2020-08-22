الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة.. ويسقط مسيرة في نهم

حررت قوات الجيش اليمني، الجمعة، مواقع ومرتفعات جبلية في مديرية نهم شرق محافظة صنعاء، عقب هجوم واسع شنته مسنودة بمقاتلات تحالف دعم الشرعية، على مواقع تمركز ميليشيا الحوثي.

وأسفر الهجوم عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف الميليشيا وتدمير آليات قتالية تابعة لها، وفق ما نقلته وكالة الانباء اليمنية "سبأ".

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في غضون ذلك أسقطت قوات الجيش طائرة مسيّرة تابعة لميليشيا الحوثي في سماء نهم.

كما أسقط الجيش اليمني طائرة مسيرة تابعة لميليشيا الحوثي قبيل دخولها اجواء المناطق المحررة في مديرية باقم بصعدة.

وأوضح قائد عسكري أن الطائرة المسيرة كانت تحمل متفجرات لاستهداف مواقع الجيش الوطني.