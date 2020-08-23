اليمن.. انتصارات استراتيجية للجيش وخسائر كبيرة للحوثي

قال الجيش اليمني، الأحد، إن قواته حققت انتصارات وتقدما ميدانيا استراتيجيا على أكثر من جبهة، عقب معارك تكبدت خلالها ميليشيا الحوثي الانقلابية، خسائر كبيرة، في مختلف الجبهات القتالية، خصوصا (جبهات محافظات الضالع وصنعاء، والبيضاء، والجوف، ومأرب).

وأكد الناطق الرسمي للجيش اليمني، العميد عبده مجلي، أن ميليشيات الحوثي تلقت، السبت، هزيمة كبيرة بعد اختراق مواقع دفاعاتها بنيران الجيش والمقاومة الشعبية في "مريس" شمال مديرية قعطبة محافظة الضالع، جنوبي البلاد.

وأضاف: "حرر الجيش عددا من المناطق والمرتفعات والهيئات الحاكمة، وأهمها قرية القهرة والزيلة ومواقع السبعة وموقع الدبابة ومريفدان وجبلي "ملزق" والخواو"، وموقع الخزان الاستراتيجي المتاخم لمنطقة سون القريبة من جبل ناصة الاستراتيجي، وما زالت المعارك مستمرة أمام انهيار وفرار الميليشيات الحوثية".

وأوضح العميد مجلي، في بيان نشره الموقع الرسمي للجيش اليمني، أن الانتصارات والتقدمات مستمرة في منطقة "نجد العتق" في جبهة نهم شرق صنعاء، وجبهتي "النضود والجدافر" بمحافظة الجوف، وكذلك جبهة قانية بمحافظة البيضاء وصرواح بمحافظة مأرب".

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وأفاد أن قوات الجيش استخدمت العمليات العسكرية الهجومية والدفاعية والأساليب التكتيكية من المناورة والمفاجأة والهجوم المباغت والكمائن والالتفاف والتطويق، والتي من خلالها تحققت التقدمات والقضاء على التسللات وإلحاق خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات بالميليشيا، وأسر عدد من عناصرها، واستعادة عدد من الأسلحة والذخائر المنوعة.

كما أشار إلى أن مقاتلات تحالف دعم الشرعية، شنت غارات جوية ناجحة، في الجبهات القتالية، أسفرت عن تدمير تحصينات ومخازن أسلحة وتعزيزات الميليشيا الحوثية، مؤكداً أن الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران تعيش في حالة انهزام واستنزاف مستمر في ميدان المعركة.

ولفت الناطق باسم الجيش اليمني، إلى أن الجيش أسقط طائرتين مسيرتين للميليشيا في مديرية نهم شرق صنعاء، وطائرة مسيرة في "الجدافر" محافظة الجوف، وقال "إن الميليشيا الحوثية مستمرة في نشر الأكاذيب والانتصارات الوهمية والحرب النفسية ومواصلة استهداف المدنيين والأعيان المدنية في محافظة مأرب والضالع والبيضاء والحديدة بالصواريخ والمقذوفات والطائرات المسيرة".