طيران التحالف يدمّر مخزن أسلحة وتعزيزات حوثية بالجوف

استهدف طيران تحالف دعم الشرعية، اليوم الأحد، مخزن أسلحة ومواقع وتعزيزات تابعة لميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في مواقع متفرقة شرق مديرية الحزم عاصمة محافظة الجوف، شمال اليمن.

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وقال بيان نشره المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، إن مقاتلات التحالف استهدفت بغارة جوية دقيقة مخزن أسلحة تابعا للميليشيات الحوثية في "جبهة النضود" وأعقبها انفجارات متوالية وتصاعد كثيف للدخان وألسنة اللهب استمرت لأكثر من ساعة.

كما استهدفت بغارات أخرى ناقلات تحمل تعزيزات بشرية وعتادا كانت في طريقها إلى ذات الجبهة، وأسفرت الغارات عن تدميرها ومصرع جميع من كانوا على متنها.

كما استهدف طيران التحالف بثلاث غارات مواقع كانت تتمركز فيها ميليشيات الحوثي في جبل اللوذ، وبثلاث غارات أخرى مواقع وآليات في منطقة قرن جعاس، وبغارتين مواقع في برقا لشرع، وأسفرت الغارات عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات وتدمير آليات، وفق البيان.

وكانت قوات الجيش اليمني، مسنودة بالمقاومة الشعبية قد تمكنت خلال الأيام الماضية، من تحرير مساحات كبيرة في جبهة النضود، وبعدها شنّت الميليشيات الحوثية عدّة هجمات في محاولة لاستعادة بعض منها إلا أنه تم إفشال كل المحاولات وتكبّدت الميليشيات خسائر فادحة في الأرواح والمعدّات.