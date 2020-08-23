طفل يودع السجن لتأديبه.. فاغتصبه مشرف أمن حوثي

موضوع يهمك شدد وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي على أهمية الالتزام بآلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض. جاء ذلك خلال لقائه مع السفير... وزير خارجية اليمن يشدد على أهمية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض اليمن

قالت مصادر خاصة لـ"العربية" و"الحدث"، إن المشرف الأمني للحوثيين في منطقة البرح المدعو محمد قايد العشملي (أبو عزيز)، أقدم على اغتصاب الطفل (ب. ع. أ- 13 عاما) بعد احتجازه في مبنى إدارة المنطقة الأمنية بمدينة البرح غرب تعز.

وحسب المصادر، فإن العشملي احتجز الطفل في سجن الأمن بطلب من جده بسبب محاولته الهروب من منزل والدته وهي منفصله عن والده المغترب في السعودية بعد تعرضه للتعنيف من قبل جده. وبعد ساعات من احتجازه أقدم المدعو أبو عزيز على اغتصاب الطفل داخل مبنى إدارة الأمن.

وتضيف المصادر أن عم الطفل قام بتقديم شكوى عند مشرف الحوثيين بالمنطقة يوم الخميس الماضي، ليتفاجأ بقيام الحوثيين باعتقاله مع ابن شقيقته الذي تعرض للاغتصاب وقاموا بإيداعهم في سجن مدينة الصالح بالحوبان.