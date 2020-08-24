البيضاء.. مصرع 25 حوثياً في جبهة قانية

لقي ما لا يقل عن 25 عنصراً من ميليشيات الحوثي الانقلابية مصرعهم، وجرح آخرون، اليوم الاثنين، بنيران الجيش اليمني والمقاومة الشعبية في جبهة قانية شمالي محافظة البيضاء، وسط البلاد.

وأكد بيان صادر عن المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، أن الجيش الوطني أفشل هجوماً شنته الميليشيات الحوثية على أحد المواقع العسكرية، وأجبروا الميليشيات على التراجع بعد أن كبّدوها ما لا يقل عن 25 قتيلاً وعدد من الجرحى إلى جانب خسائر أخرى في المعدات.

وأضاف بأن مدفعية الجيش الوطني استهدفت مواقع متفرقة للميليشيات الحوثية في جبهة قانية، تمكنت من تدمير العديد من الآليات والمعدات القتالية من ضمنها تدمير طقمين وعيار 23.

كما استهدفت مقاتلات التحالف بعدّة غارات مواقع وتجمعات لميليشيات الحوثي الانقلابية في الجبهة ذاتها، وأسفرت الغارات عن خسائر بشرية ومادية في صفوف الميليشيات.

وكان المركز الإعلامي للقوات المسلحة قد نشر فيديو للجيش الوطني والمقاومة من الخطوط الأمامية في جبهة قانية بالبيضاء.