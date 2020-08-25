أطباء صنعاء ينتفضون.. "مستحقات معلقة منذ 8 أشهر"

نظم موظفو هيئة مستشفى الثورة العام بالعاصمة اليمنية صنعاء، الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، تظاهرة احتجاجية حاشدة جابت عدداً من شوارع وأحياء المدينة للمطالبة بمستحقاتهم.

وأكدت مصادر طبية أن مسيرة احتجاجية حاشدة ضمت العشرات من الموظفين، انطلقت أمس الاثنين من أمام بوابة المستشفى وجابت عدداً من شوارع وأحياء أمانة العاصمة.

شاهد | موظفو هيئة مستشفى الثورة بصنعاء يرفعون الشارة الحمراء تلويحا بإضراب شامل ومفتوح، وينظمون تظاهرة حاشدة جابت شوارع صنعاء للمطالبة بمستحقاتهم المتوقفة منذ 8 أشهر في ظل سيطرة إدارة مفروضة عليهم من قبل ميليشيات الحوثي#الحدث_اليمني pic.twitter.com/849q6N4HuU — الحدث اليمني (@Alhadath_Ymn) August 24, 2020

وبحسب المصادر، طالب المحتجون، مليشيا الحوثي بصرف مستحقاتهم الموقوفة منذ 8 أشهر بما فيها مستحقات الفرق العاملة في مراكز العزل ضد كورونا.

تهديد بالتصعيد

كما استنكر المحتجون الصمت والتجاهل الحوثي لمطالبهم، وهددوا بالتصعيد واستخدام كافة الوسائل القانونية والمشروعة بما فيها الإضراب وإيقاف العمل في مستشفى الثورة.

ويعد مستشفى الثورة بصنعاء أكبر المشافي الحكومية، ويحظى بدعم حكومي مالي كبير، إلا أن المليشيا الحوثية منذ سيطرتها على معظم مناطق البلاد في سبتمبر/أيلول 2014م، مارست شتى صنوف النهب، وجيرت كافة المرافق الخدمية الحكومية لصالح قياداتها ونافذين لدى الجماعة.