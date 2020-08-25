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شاهد.. مغامرة مرعبة لسائق يمني تودي بحياة 6 من أفراد أسرته 

المصدر: العربية. نت - أوسان سالم 
أحد الأطفال يصرخ طالبا النجدة
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في مغامرة وصفت بالمجنونة، أصرّ مواطن يمني، بمحافظة إب (وسط البلاد)، الإثنين، على تجاوز إحدى مجاري السيول الجارفة بسيارته، ما أسفر عن وفاة جميع الركاب وغالبيتهم من أفراد أسرته باستثنائه هو.

استغاثة طفل من داخل السيارة استغاثة طفل من داخل السيارة

وبحسب مصادر محلية، فإن السيارة التي جرفتها سيول الأمطار كانت تقل ستة أفراد غالبيتهم أطفال، نجا منهم سائق السيارة فقط ويدعى فواز الشرماني، وتوفيت امرأة وأربعة أطفال.

وجرفت سيول الأمطار السيارة أثناء مغامرة السائق بالعبور من منطقة الصلبة، أمام بوابة الملعب بمديرية الظهار بمدينة إب.

ونشر ناشطون مقاطع فيديو مؤلمة توثق لحظة دخول السيارة إلى السيل الذي يمر من أمام بوابة جامعة إب الجنوبية باتجاه منطقة ميتم، والسائق يصرخ بعد نجاته بأعجوبة وهو يشاهد السيل يجرف أفراد أسرته.

كما يظهر مقطع فيديو أحد الأطفال الذي كان على متن السيارة، وهو يصرخ؛ طالبًا المساعدة لإنقاذه مع بقية المتواجدين في السيارة، لكن شدة السيل حالت دون قيام المواطنين بإنقاذهم.

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وبحسب ناشطون، فإن امرأة ممن كانوا على متن السيارة تم العثور على جثتها، وانتشال السيارة التي تحولت إلى حطام، في الوقت الذي لا يزال أربعة أطفال في عداد المفقودين، وجاري البحث عنهم.

وأفادوا أن الضحايا من قرية الصباري، بمديرية السبرة وهم "قاسم جزيلان الحاشدي 13 عام، وثريا الحاشدي 14 عام"، وثلاثة آخرين من أبناء قرية "سوق الأحد" بمديرية بعدان شرق محافظة إب وهم "كفى محمد الشرماني 20 عام، محمد فواز الشرماني 11عام، لطف فواز الشرماني 6 اعوام".

الأطفال وهم على متن السيارة أثناء جرفها قبل أن يصبحوا في عداد المفقودين الأطفال وهم على متن السيارة أثناء جرفها قبل أن يصبحوا في عداد المفقودين
السيارة بعد انتشالها وقد تحولت لحطام السيارة بعد انتشالها وقد تحولت لحطام
السائق وأطفاله الذين جرفهم السيل- أرشيفية السائق وأطفاله الذين جرفهم السيل- أرشيفية

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#سيول اليمن, #اليمن
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