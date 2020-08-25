مقتل قيادي حوثي جديد.. والميليشيات تعترف

في وقت تتوالى خسائر الانقلابيين في صفوف قيادييهم وعناصرهم، اعترفت ميليشيات الحوثي بمقتل القيادي ياسر يحيى محمد شرف القدمي، دون تحديد مكان مقتله.

وأوضحت مصادر محلية أن "القدمي من القيادات المقربة من زعيم الحوثي عبدالملك الحوثي وعدد من قيادات الصف الأول للميليشيات".

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كما ذكرت أن "القدمي شارك في الجبهات من صعدة إلى صنعاء، وكلف بالمشاركة في قيادة جبهة البيضاء، تلاها قيادة جبهة محافظة الحديدة، إضافة إلى مهام تأمين الساحل الشمالي للحديدة وجزيرة كمران وفي جبهة ميدي والحثيرة وفي جبهات العمري وذوباب وباب المندب. وبعد عودته من تلقي تدريبات على أيدي ميليشيات حزب الله في لبنان، كلف القدمي بمسؤولية التدريب والتأهيل القتالي للحوثيين"، وفق المصادر.

جبهة نهم شرق صنعاء

إلى ذلك أضافت المصادر أن "عبد الملك الحوثي كلفه بإخماد انتفاضة ديسمبر بمحافظة صنعاء عام 2017، وشارك في إخماد انتفاضة قبائل حجور في محافظة حجة".

ووفق مصادر عسكرية، فإن "القدمي قتل في جبهة نهم شرق العاصمة صنعاء حيث كان يقود تشكيلات من عناصر ما يسمى كتائب الحسين".

قيادي آخر

يذكر أن القيادي في ميليشيات الحوثي، محمد أمير الحوثي، المقرب من زعيم الانقلاب عبد الملك الحوثي، كان قتل أيضاً مع عشرات من مرافقيه في مواجهات مع الجيش الوطني اليمني بمنطقة الضيق بجبهة صرواح غرب محافظة مأرب شمال شرقي البلاد.

وأوضحت مصادر عسكرية ميدانية، الجمعة، أن محمد أمير الحوثي كان يعمل قائداً لمحور المحجزة بمديرية صرواح، وقتل في مواجهات مع الجيش خلال اليومين الماضيين.