التحالف: رصد لغم بحري زرعه الحوثيون جنوب البحر الأحمر

أكد تحالف دعم الشرعية في اليمن، استمرار الميليشيات الحوثية في نشر الألغام البحرية عشوائيا لعرقلة الملاحة في مضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر، ما أدى إلى مقتل 3 صيادين مصريين بالبحر الأحمر.

ومن جانب آخر، أعلن التحالف في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية، مقتل 3 صيادين مصريين وإنقاذ 3 آخرين بعد انفجار لغم بحري حوثي في قاربهم بالبحر الأحمر.

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وأوضح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، "أنه عند الساعة 02:00 من فجر يوم الحالي "نفذت قوات التحالف البحرية عملية استجابة لبلاغ عن غرق أحد قوارب الصيد بالمياه الدولية بالبحر الأحمر نتيجة انفجار لغم بحري".

وتابع أن "قارب الصيد كان على متنه ستة صيادين من الجنسية المصرية تم إنقاذ ثلاثة منهم، واستشهاد ثلاثة آخرين نتيجة انفجار اللغم البحري".

كما بيّن العقيد المالكي أن "استمرار الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران في نشر وزراعة الألغام البحرية يمثل تهديداً حقيقياً لحركة الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر".

إلى ذلك، أكد "استمرار جهود التحالف في تحييد التهديدات البحرية وخطر الألغام البحرية، حيث بلغ مجموع ما تم اكتشافه وتدميره من الألغام 137 لغماً بحرياً قامت الميليشيا الحوثية بزراعتها ونشرها عشوائياً بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر".