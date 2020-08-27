فيديو.. ميليشيا الحوثي تقتحم مسجدا بصنعاء وتعتدي على المصلين

#شاهد| مليشيا #الحوثي تقتحم مسجدا

ً للسلفيين في سعوان #صنعاء ضمن نهج السيطرة على المساجد وبث رؤاها الطائفية الوافدة على المجتمع اليمني المتعايش بمختلف انتماءاته المذهبية. pic.twitter.com/0zpkQmujwG — تجمع احرار المؤتمر الشعبي العام 🇾🇪 (@YemenMotamar) August 26, 2020

تداول ناشطون يمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر اقتحام عناصر ميليشيات الحوثي جامع السنة في حي سعوان شرق العاصمة صنعاء والاعتداء على المصلين والطلبة لإجبارهم على ترديد شعار "الصرخة" الخاص بالميليشيات المدعومة من إيران، وإلزامهم بالخطب الصادرة عن وزارة الأوقاف والإرشاد التابعة للحوثيين.

وأفادت مصادر محلية، أن مسلحي الميليشيات اقتحموا الجامع وعبثوا بجميع محتوياته وقاموا بالاعتداء بالضرب على المصلين أمام الجامع، كما يظهر في الفيديو.

وبحسب المصادر فإن هذه الخطوة تأتي في إطار استكمال فرض السيطرة على المساجد في العاصمة صنعاء والمناطق الخاضعة لسلطة الميليشيا وفرض خطباء يدينون للجماعة بالولاء ويروجون لنهجها السلالي العنصري والفكر المستورد من إيران والدخيل على المجتمع اليمني.

وكانت تقارير حقوقية، اعتبرت أن الانتهاكات الحوثية المتعلقة بحرية الاعتقاد تعد من أخطر الجرائم والانتهاكات التي تمارسها ميليشيا الحوثي في المناطق الخاضعة لسيطرتها، مؤكدة أن الحوثيين يفرضون مذهبهم وفكرهم بالقوة لأن عقيدتهم تلزمهم بذلك، فكل مخالف لهم دينيًا كافر ويجب تغيير معتقده، وكل من يرفض توجههم السياسي خائن ويجب معاقبته.