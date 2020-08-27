صنعاء تغرق تحت السيول بسبب الأمطار الغزيرة

أدت السيول لإغراق عدد من شوارع صنعاء، اليوم الخميس.

وأكدت وسائل إعلام محلية، أن السيول الجارفة أغرقت عددا من أحياء وشوارع صنعاء، وقطعت العديد من شوارعها.

وبدا ميدان التحرير وسط صنعاء، في أحد الفيديوهات المنتشرة على صفحات التواصل الاجتماعي، وكأنه بحيرة بعد امتلائه بالسيول.

وتأتي هذه السيول بعدما شهدت صنعاء هطول أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية بعد فترة من الانقطاع.

وتوقع "المركز الوطني للأرصاد اليمني" استمرار هطول الأمطار متفاوتة الشدة على عدد من محافظات اليمن، محذراً من أنها قد تكون أكثر غزارة خلال اليومين المقبلين.

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وكانت ميليشيا الحوثي قد أعلنت، الثلاثاء، أن الخسائر الناجمة عن السيول بلغت أكثر من 58 مليون دولار، شمالي اليمن.

وأدت السيول إلى تدمير نحو 500 منزل، إضافة إلى خسائر هائلة في الأراضي الزراعية، والحواجز المائية والطرقات والثروة الحيوانية بمحافظة ديمة (شمال).

والجمعة، أعلنت الأمم المتحدة، وفاة 148 شخصاً وتضرر أكثر من 300 آخرين باليمن، جراء السيول خلال الأشهر القليلة الماضية.

ويعاني اليمن ضعفاً شديداً في البنية التحتية، ما جعل تأثيرات السيول تعمق مأساة السكان الذين يشكون من هشاشة الخدمات الأساسية.