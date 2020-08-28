اليمن.. مصرع قيادي انقلابي بارز مقرب من عبدالملك الحوثي

أقرت ميليشيات الحوثي الانقلابية بمصرع أحد قياداتها البارزة، في إطار خسائرها البشرية المتصاعدة خلال الفترة الأخيرة جراء المواجهات المستمرة مع الجيش اليمني بإسناد من طيران تحالف دعم الشرعية في عدد من الجبهات.

ونعت ميليشيات الحوثي مصرع القيادي المدعو عبدالمنعم المغربي دون أن تحدد، كالعادة، مكان مقتله.

لكن مصادر عسكرية يمنية كشفت أن القيادي الحوثي قُتل مع عدد من مرافقيه في المعارك الدائرة بجبهة الجوف.

وأوضحت المصادر أن المغربي أحد المقربين من عبدالملك الحوثي وكان يقود عناصر الميليشيات في جبهتي ميدي وحيران بمحافظة حجة خلال السنوات الماضية. وقد كلّفه زعيم التمرد عبدالملك الحوثي، مؤخراً، بالمشاركة في قيادة المعارك بجبهة الجوف حيث لقي مصرعه مع مرافقيه.

وشيعت ميليشيات الحوثي في معقلها الرئيس بمحافظة صعدة، اليوم الجمعة، جثامين عدد من قياداتها البارزة التي لقيت مصرعها مؤخراً، وبينهم المدعو اللواء روح الله زيد علي مصلح، الذي يُعد من القيادات المقربة وأحد رفاق زعيم الميليشيات الحوثية ومن جيل "الحوزات الحوثية" التي شكلها شقيقه حسين الحوثي.

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وكان والد روح الله زيد علي مصلح الرجل الثاني في الميليشيات بعد مؤسسها حسين بدر الحوثي، ولقي الرجلان مصرعيهما معاً في حرب التمرد الأولى بمحافظة صعدة.

كما شيعت الميليشيات اليوم اللواء عزي صلاح مطلق المكنى "أبو صلاح" أركان حرب المنطقة العسكرية السادسة التابعة لها، وعشرات من القيادات والعناصر بحضور القيادي في الميليشيات محمد علي الحوثي.

وخسرت ميليشيا الحوثي العشرات من عناصرها وقياداتها البارزة في المعارك التي تشهدها جبهات البيضاء والجوف ونهم خلال الأيام الماضية، وسط أنباء عن تكتمها على مصرع قيادات كبيرة أخرى.