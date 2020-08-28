تفكيك قذائف مدفعية إيرانية غربي اليمن

أعلنت القوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني، اليوم الجمعة، عن تفكيك تسع قذائف مدفعية إيرانية الصُّنع ولغماً أرضياً، من مخلَّفات ما زرعته ميليشيات الحوثي في منطقة "يختُل" شمالي المخا بالساحل الغربي.

وأفاد بيان للإعلام العسكري للقوات المشتركة، أن الفريق تلقّى بلاغاً من المواطنِين يفيد بوجود قذائف مدفعية مربوطة بلغم أرضي، وهي من مخلَّفات ميليشيات الحوثي زرعتها قبل تحرير المنطقة.

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وأوضح المصدر أن الفريق توجَّه على الفور إلى المنطقة وقام بتأمينها وباشر بنزع وتفكيك القذائف واللغم، ونقلها إلى مكان آمن استعداداً لإتلافها.

وحولت "حقول الموت" الحوثية حياة المدنيين إلى جحيم في مناطق الساحل الغربي، إذ باتت الألغام تتربص بالمدنيين بكل خطوة.

هذا وتواصل الفِرَق الهندسية التابعة للقوات المشتركة، بذل المزيد من الجهود لتطهير مناطق الساحل الغربي من الألغام والعبوات الناسفة الحوثية.