غوتيريش: المفاوضات جارية حول اليمن وقد وصلت لمراحل متقدمة

اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في مقابلة مع قناة "العربية"، أنه يتوجب على الدول التي تعيش صراعات الالتفات إلى جائحة كورونا وتركيز جهودها في هذا المجال.

وقال غوتيريش: "مناشدتي لكافة الدول التي تعيش صراعات أن تتفهم أن لدينا عدوا واحدا هو فيروس كورونا، وعلينا أن نوقف كافة الصراعات الأخرى ونركز جهودنا على محاربته".

وفي سياق آخر، أكد غوتيرش أنه أيد اتفاق الرياض المتعلّق باليمن، مشير إلى أن هناك مفاوضات حول اليمن جارية وقد وصلت "لمراحل متقدمة".

وقال الأمين العام للأمم المتحدة: "لقد كنا نؤيد بشدة اتفاق الرياض، ويحذونا الأمل أن تجتمع الأطراف سوية، وهو أمر أساسي لإيجاد حل في اليمن".

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وأضاف: "نحن ملتزمون بالكامل ونتواصل بصورة فعالة مع أطراف الصراع (في اليمن)، وهناك مفاوضات وصلت إلى مرحلة متقدمة، ونأمل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإحلال السلام في اليمن".

وفي الملف الليبي، دعا غوتيرش الجهات الفاعلة في ليبيا إلى الامتناع عن تسليح أطراف الصراع وإرسال المرتزقة إلى الأراضي الليبية.

وتابع: "حان الوقت لكافة الجهات الفاعلة في ليبيا أن تعترف أنه لا بد لنا أن ندفع تجاه عملية ليبية لتحقيق السلام والامتناع عن تسليح الأطراف المختلفة وجلب المرتزقة، وهو الأمر الذي يزيد من تعقيد الوضع المعقد أصلاً".