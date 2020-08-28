فيديو.. الجيش اليمني يطهر مواقع في معقل الحوثيين

نفذت قوات الجيش اليمني، اليوم الخميس، عملية عسكرية واسعة استهدفت ما تبقّى من جيوب ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران شمالي مركز مديرية باقم بمحافظة صعدة، المعقل الرئيس للميليشيات الانقلابية، أقصى شمال البلاد.

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، في بيان، إن قوات الجيش تمكنت من تأمين المواقع التي سبق وأن حررتها الجمعة الماضية بالقرب من مثلث باقم، ونجحت في تطهير ما تبقى من جيوب الميليشيات الحوثية في مزارع "آل معيض" والمناطق المحيطة بها.

وأكد أن المعارك أسفرت عن مقتل وجرح العديد من عناصر الميليشيات الحوثية، فيما استعاد أبطال الجيش أسلحة خفيفة ومتوسطة كانت بحوزة الميليشيات وكميات من الذخائر المتنوعة.

وتزامنت المعارك مع قصف مكثّف شنّته مدفعية الجيش الوطني استهدف مواقع متفرقة للميليشيات الحوثية شمالي مركز مديرية باقم، وأسفر عن خسائر بشرية ومادية في صفوف المليشيات.

ونشر المركز مقطع فيديو لجانب من المعارك التي تخوضها قوات الجيش الوطني ضد الميليشيات الانقلابية في جبهة باقم بصعدة.

يشار إلى أن الجيش اليمني، مدعوماً من قوات تحالف دعم الشرعية، يخوض عمليات عسكرية واسعة في أكثر من 8 محاور قتالية في معقل الحوثيين بمديريات محافظة صعدة.

إلى ذلك، استهدف طيران تحالف دعم الشرعية، الخميس، مواقع وتعزيزات تابعة لميليشيات الحوثي الانقلابية في مواقع متفرقة شرقي مدينة الحزم بمحافظة الجوف، شمال اليمن، وأسفرت عن خسائر بشرية ومادية في صفوف الميليشيات.

موضوع يهمك قال مسؤول بوزارة الخارجية الأميركية ، الخميس، إن سبب انفجار مرفأ بيروت هو الفساد وسوء الإدارة في لبنان.وأضافت المصدر في... واشنطن: سبب انفجار المرفأ هو الفساد وسوء الإدارة في لبنان أميركا

وأفاد المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، أن مقاتلات التحالف استهدفت بعدّة غارات مواقع وتعزيزات وآليات قتالية تابعة للميليشيات الحوثية في جبهات العلم والصبايغ والنضود.

وأكد بأن الغارات أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف الميليشيات الحوثية بينهم قيادات ميدانية، إلى جانب خسائر أخرى في المعدات، منها أربع عربات وعيار 14.50 شمال الصبائغ.