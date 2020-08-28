شاهد.. سحق هجوم للحوثيين في الحديدة

وزع الإعلام العسكري للقوات المشتركة مشاهد أولية للاشتباكات التي شهدتها مدينة الحديدة جراء هجوم شنته ميليشيات الحوثي الخميس، ضمن خروقاتها المتصاعدة للهدنة الأممية.

وتظهر المشاهد جانبا من الاشتباكات التي استمرت زهاء ثلاث ساعات وانتهت بالفشل الذريع للميليشيات الحوثية وتكبيدها خسائر بشرية ومادية فادحة.

كما تظهر المشاهد أحد أفراد القوات المشتركة أصيب أثناء الاشتباكات ولم تثنه إصابته عن البقاء في موقعه ومواصلة القتال مع زملائه بكل شجاعة حتى تم سحق هجوم الميليشيات.

يشار إلى أن هجوم المليشيات الحوثية الفاشل داخل مدينة الحديدة والذي نفذته كتائب خاصة تطلق عليها كتائب الحسين تزامن مع هجوم مماثل انتهى إلى ذات الفشل في قطاع الجبلية والفازة جنوب الحديدة.

في السياق، أعلنت القوات المشتركة، مساء الخميس، ارتكاب ميليشيا الحوثي، 108 خروقات خلال الساعات الماضية بالحديدة، غربي اليمن.

وذكرت القوات المشتركة، أنها رصدت خروقات حوثية في مناطق متفرقة جنوبي الحديدة، في ظلِّ انهيار الهدنة الأُممية بسبب الخروقات والانتهاكات الحوثية المتصاعدة.

وأضافت، أن الخروقات توزعت بين عمليات قصف مدفعي واستهداف بالأسلحة الرشاشة المتوسطة والخفيفة والأسلحة القناصة طالَت القُرى السكنية ومزارع المواطنين.

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وأوضحت، أن الميليشيات شنّت قصفًا مدفعيًا هو الأعنف، استخدمت فيه قذائف مدفعية الهاون الثقيل عيار 120 والقذائف عيار 82، وقذائف مدفعية B10، وقذائف RBG، طالَت القُرى السكنية ومزارع المواطنين في منطقة الفازة الساحلية التابعة لمديرية التُّحيتا ومدينة الصالح ومنطقة منظر وكيلو 16 شرق الحديدة.

ومنذ توقيع اتفاق ستوكهولم أواخر العام 2018 برعاية الأمم المتحدة تواصل ميليشيات الحوثي، استهداف الأحياء السكنية في المناطق المحررة من الحديدة بشكل يومي، وكذا محاولة تحقيق أي اختراق ميداني والذي تتصدى له القوات المشتركة.