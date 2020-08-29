إسقاط طائرة مسيرة حوثية جديدة في الحديدة

أسقطت القوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني، اليوم السبت، طائرة مسيرة تابعة للميليشيات الحوثية جنوب الحديدة غربي البلاد.

وأفاد الإعلام العسكري للقوات المشتركة بأن طائرة استطلاع حوثية حلقت في سماء الدريهمي، ضمن الخروقات الحوثية المتصاعدة لقرار وقف إطلاق النار، وسرعان ما تم التعامل معها وإسقاطها.

وسبق أن تم إسقاط عشرات الطائرات المسيرة التابعة للميليشيات الحوثية في الدريهمي، جنوب الحديدة، ضمن محاولات الميليشيات المتكررة استهداف مواقع القوات المشتركة وإنقاذ عناصرها المتحصنين بمنازل المواطنين في مركز المديرية.

وخلال الأيام الماضية تم إسقاط عشرات الطائرات المسيرة المفخخة والاستطلاعية الحوثية في الجبهات التي تشهد عمليات عسكرية ضد الميليشيات.

موضوع يهمك طالبت الأمم المتحدة، اليوم السبت، الأطراف اليمنية بالحفاظ على اتفاق الحديدة، وذلك مع تصاعد الخروقات للهدنة الأممية والتي... اليمن.. الأمم المتحدة تطالب بالحفاظ على اتفاق الحديدة اليمن

وكثفت ميليشيات الحوثي من استخدام الطائرات المسيرة المفخخة والاستطلاعية، والتي قالت لجنة خبراء الأمم المتحدة في وقت سابق إنها "مجمعة من مكونات مصدرها خارجي وتم شحنها إلى اليمن".

وكان تقرير خبراء الأمم المتحدة المكلف بمراقبة حظر السلاح المفروض على اليمن منذ 2015، ذكر أن ميليشيا الحوثي استحوذت في العام 2019 على أسلحة جديدة يتميز بعضها بخصائص مشابهة لتلك المُنتَجة في إيران.

وقال التقرير الذي أُرسل إلى مجلس الأمن، إنه "بالإضافة إلى أنظمة الأسلحة المعروفة والتي كانت بحوزتهم حتى الآن، بات الحوثيون يستخدمون نوعاً جديداً من الطائرات بلا طيار من طراز دلتا ونموذجاً جديداً من صواريخ كروز البرية".